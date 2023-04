Déanann seachtain difear mór do Learpholl agus an Mhumhain

Mo Salah ar a bhealach chun an cúl a fháil in aghaidh City

Léirigh taispeántas Learphoill agus na Mumhan ag an deireadh seachtaine an dóigh gur féidir le rudaí athrú timpeall le toradh den scoth.

Níor thug mórán seans do Learpholl roimh an chluiche in aghaidh Manchester City a bhí 13 phointe chun tosaigh ar na tánaistí ó anuraidh i bPríomhroinn Shasana.

Ach sheas an fhoireann uilig chun cinn. Fuair Mo Salah an cúl cinniúnach chun an bua a thabairt dá fhoireann.

Casfaidh Learpholl le West Ham anocht agus más féidir leo bua a aimsiú sa bhaile, is ar ais sa rás cheart a bheas siad arís i mbliana.

D’éirigh leis an Mhumhain bua 31-17 a fháil ar na Bulls ón Afraic Theas i Sraith an URC, toradh den scoth go háirithe mar nach raibh ach sé phointe tar éis ceithre chluiche faighte ag an Mhumhain go dtí seo.

“Seas suas agus troid” – sin mana na Mumhan agus sin a rinne siad ag an deireadh seachtaine. Cháin captaen na foirne Peter O’Mahony an chaint a bhí ag dul thart faoin fhoireann le píosa agus an méid áibhéile a bhí le cloisteáil maidir lena dtaispeántais.

Bhí naonúr den fhoireann imithe ar thuras ‘Emerging’ le Simon Easterby go dtí an Afraic Theas.

Toradh maith, ach cosúil le Learpholl, caithfidh siad dul agus an dara bua as a chéile a bhaint anois, an uair seo san oíche Dé Sathairn as baile in aghaidh Laighean, nach bhfuil cluiche caillte acu go fóill.