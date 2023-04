Deacair Luimneach a stopadh arís i mbliana

Dúradh go raibh an baol ann nach mbeadh Luimneach, seaimpíní iomána na hÉireann, chomh maith agus a bhí siad anuraidh.

Ceapadh nach mbeadh an t-ocras céanna orthu agus go mbeadh gortuithe ag cur as dóibh. Ní mar a shíltear a bhítear agus léirigh Luimneach ina dtaispeántas in aghaidh Chorcaí ag an deireadh seachtaine cad chuige go bhfuil siad mar rogha na n-údar Liam Mac Cárthaigh a bhaint arís i mbliana.

Bheadh trua agat do Chorcaigh mar ní raibh siad in ann coinneáil le Luimneach, díreach mar a tharla i gCluiche Ceannais na hÉireann anuraidh. Bearna 11 phointe a bhí idir na foirne ag an deireadh agus go leor machnaimh le déanamh ag Kieran Kingston sula dtiocfaidh siad féin agus an Clár le chéile i Staid Semple i gceann coicíse.

Tá deacrachtaí móra acu sa chosaint agus, cé nach bhfuil a séasúr thart fós, tá géarghá le bua an chéad uair eile.

Thosaigh Kyle Hayes sa líne lántosaithe agus bhí a luas agus fisiciúlacht le feiceáil i rith an chluiche uilig. Chríochnaigh sé le 1-1 fosta. Tháinig Mike Casey ar ais san fhoireann tar éis a bheith imithe le gortú ag tosnú ag uimhir a trí agus thug sé sin cead do Dan Morrissey bogadh go dtí an líne leathchúil.

Ba chóir go mbeadh sár-choimhlint idir Luimneach agus Port Láirge i mbabhta a 2 de Chraobh na Mumhan san oíche Dé Sathairn. Cé go raibh go leor cainte faoi na Déise agus iad in ainm a bheith ar an fhoireann is fearr chun Luimneach a stopadh i mbliana, ní raibh cuma ró-mhaith orthu sa chéad leath in aghaidh Thiobraid Árann.

Níor oibrigh an poc amach gearr dóibh, bhí cuma neirbhíseach orthu le botúin agus iad ag cailleadh sheilbh na liathróide nuair nach raibh mórán brú orthu. Beidh Liam Cahill ag súil gur taispeántas aon uaire a bhí i gceist anseo. Ní bhfaighidh siad an dara seans teacht ar ais sa chluiche má imríonn siad mar sin in aghaidh Luimnigh Dé Sathairn.

Tugadh Jamie Barron agus Austin Gleeson isteach ag leath ama agus rinne siad difear, ag aimsiú 0-2 an duine agus lárnach sa 1-3 a fuair Port Láirge taobh istigh de thrí bhomaite sa dara leath.

Sílim nach bhfuil an tsúil chéanna anois ar Phort Láirge agus a bhí roimh a gcluiche agus Luimneach mar rogha láidir na n-údar a dtríú Craobh Uile-Éireann as a chéile a bhaint. Caithfidh na Déise na botúin a rinne siad ar an Satharn a laghdú agus tá cúil de dhíth agus beidh an choimhlint idir Kyle Hayes agus Conor Prunty spéisiúil.

Tá Luimneach tar éis an lámh in uachtar a fháil ar Phort Láirge cúpla uair le tamall ach cuimhnigh ar an teachtaireacht a bheadh ann dá n-éireodh le Port Láirge ag an deireadh seachtaine.

Ón mhéid a chonaic muid, beidh sé iontach doiligh ar na Déise é sin a bhaint amach.