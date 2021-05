Deacair foirne a mheas i ndiaidh sos cúig mhí

Níor thaitin riamh liom an nós nach bhfuil tábhacht ag baint leis an tsraith.

Is comórtas den scoth é a bhfuil Allianz mar urraitheoir air le 29 mbliana. Don chuid is mó de na foirne nach bhfuil i Roinn a 1, seo an t-aon seans a bhíonn acu corn a bhaint. Níl formhór de na foirne chun a bheith i lár an aonaigh chun Liam ná Sam a bhuachan ag deireadh an tséasúir.

Go traidisiúnta, d’úsáideadh bainisteoirí an tsraith chun imreoirí úra a thriail roimh an chraobh. I mbliana tá deacracht leis sin.

Ní raibh cead aon chluiche a imirt go dtí an tseachtain seo caite agus le cosc ar chluichí dúshláin, ní raibh deis ag bainisteoirí imreoirí a thriail.

Ciallaíonn sé nach bhfuil sé furasta gach rud a láimhseáil go cothrom idir imreoirí nua a thriail, imreoirí le taithí a chur chun páirce agus ar ndóigh cluichí a bhuachan.

Cuirfear tús leis an tSraith Peile Dé Sathairn agus mar gheall ar Covid, tá dhá ghrúpa déanta de gach roinn i mbliana. I Roinn a 1 Thuaidh tá Tír Eoghain, Dún na nGall, Muineachán agus Ard Mhacha, agus i Roinn a 1 Theas tá Ciarraí, Gaillimh, Ros Comáin agus Áth Cliath.

Beidh an chéad dá fhoireann ar bharr gach grúpa fríd go dtí na babhtaí leathcheannais, leis an dá fhoireann ar íochtar gach grúpa ag imirt in aghaidh a chéile. Cibé foireann a chaillfidh an cluiche eatarthu beidh siad ag imirt i Roinn a 2 an bhliain seo chugainn.

Tá sé thar a bheith deacair a mheas cá seasann gach foireann tar éis briseadh cúig mhí. Feicfear Ciarraí agus Gaillimh lena chéile i dTrá Lí Dé Sathairn agus is iad Ciarraí Seaimpíní na Sraithe. Cé gur chaill Gaillimh le pointe i gcoinne Mhaigh Eo i gcluiche ceannais Chonnacht, tá bliain mhór rompu agus Pádraic Joyce.

Cluiche mór eile tráthnóna Dé Sathairn ná Tír Eoghain agus Dún na nGall. Seo an chéad uair a fheicfidh muid Feargal Logan agus Brian Dooher i gceannas ar Thír Eoghain agus arís cén difríocht a fheicfidh muid ó thaobh stíl pheile de?

Mhothaigh go leor go raibh Dún na nGall chun trí Chraobh Uladh as a chéile a bhaint anuraidh ach níor tharla sé agus arís beidh go leor ar eolas againn faoi cá seasann siad Dé Luain.

Chaill Muineachán agus Áth Cliath buntáiste baile mar gur bhris siad rialacha traenála le linn na paindéime. Beidh Muineachán agus Ard Mhacha ag imirt i bPáirc Brewster, le Ros Comáin ag cur fáilte roimh na seaimpíní Dé Domhnaigh.

Táim ag ceapadh go mbeidh foirne láidir ainmnithe ag gach foireann ag an deireadh seachtaine mar níl ach cúpla seachtain ann dóibh réiteach don chraobh.

Mothaítear go mbeidh Muineachán, Ard Mhacha agus Ros Comáin i mbaol dícháilithe go Roinn a 2.

Ach mar a deir an seanfhocal, tús maith leath na hoibre – agus beidh gach foireann ag cuimhneamh air sin i mbliana.