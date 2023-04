Deacair díriú ar an pheil i measc na gconspóidí ag Corn an Domhain

Cuireadh tús le Corn Sacair an Domhain Dé Domhnaigh leis na craoltóirí RTÉ agus BBC ag tabhairt tús áite do na deacrachtaí ollmhóra a bhaineann leis an chomórtas a bheith á reáchtáil i gCatar.

Mhothaigh mé gur leag Gary Lineker a mhéar air ina chéad phíosa ar an cheamara don BBC. Bhí sé láidir agus gruama agus chríochnaigh sé a theachtaireacht le “fan le peil a deir FIFA, agus fanfaidh ar feadh cúpla bomaite ar a laghad”.

Ach in áit oscailt na hócáide a chraoladh, labhair siad faoi na conspóidí éagsúla.

Tá sé thar a bheith deacair díriú ar an pheil go háirithe mar go bhfuil an oiread sin rudaí ag tarlú timpeall air agus is ceart go bhfuil muid ag tarraingt anuas agus ag plé na gceisteanna seo.

I mí Mheán Fómhair seo caite, chuir 10 dtír in iúl do FIFA go mbeidís ag caitheamh banda mar shiombail don éagsúlacht agus mar theachtaireacht ar leithcheal. Mar is eol dúinn is coir choiriúil í an homaighnéasacht i gCatar.

Scríobh forais rialaithe ó na tíortha Sasana, an Bhreatain Bheag, an Bheilg, an Danmhairg, an Ghearmáin, an Ísiltír agus an Eilvéis chuig FIFA chun a chur in iúl dóibh go mbeidís ag caitheamh banda muinchille ag Corn an Domhain.

Ní bhfuair siad freagra ó FIFA go dtí maidin Dé Luain, nuair a dúirt FIFA go mbeidís ag cur cosc spórtúil ar na himreoirí dá gcaithfidís bandaí muinchille. Go drogallach, dúirt na forais rialaithe go gcaithfidís cloí leis, cé nach bhfuil siad sásta. Tá caint ann go mbeidh imreoirí ag fáil cárta buí nó fiú go gcaithfidh siad an pháirc a fhágáil mar gheall ar an bhanda muinchille seo agus níl na cumainn peile sásta seasamh a ghlacadh dó sin.

Beidh cead ag imreoirí banda muinchille in aghaidh an leithcheala a chaitheamh ach níl go leor sásta le FIFA arís agus an dóigh a bhfuil siad ag iarraidh stop a chur le rud a bhí socraithe ag foirne a dhéanamh le fada an lá. Beidh le feiceáil an mbeidh aon imreoir sásta seasamh in aghaidh na rialach seo.

Ag díriú ar feadh cúpla bomaite ar an pheil, ba iad Catar agus Eacuadór a bhí ag imirt in aghaidh a chéile sa chéad chluiche, leis an fhoireann bhaile ag cailleadh 2-0. Ní hé sin an tús a bhí siad ag iarraidh agus bhí sé soiléir go raibh go leor suíocháin fholmha san ionad fosta.

Buailfidh siad leis an tSeineagáil Dé hAoine.

Ar an taobh seo den domhan, is dócha go mbeidh an-spéis ag daoine sa chluiche idir Sasana agus an Bhreatain Bheag Dé Máirt seo chugainn (7in).

Mar is iondúil, is ar Shasana atá an brú uilig ach seo an chéad Chorn an Domhain ag an Bhreatain Bheag ó 1958, leis an chaptaen Gareth Bale ag súil go mbeidh a fhoireann in ann spreagadh a thabhairt do na glúine a thiocfaidh ina ndiaidh.