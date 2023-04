Deacair ag Dún na nGall laochra na Mí a stopadh

Casfar an Mhí agus Dún na nGall ar a chéile i gCluiche Ceannais na Sraithe i Roinn a 1 Dé Domhnaigh, le peileadóirí na Mí mar rogha na n-údar an lámh in uachtar a fháil.

Ní hé sin an dóigh a raibh sé nuair a chas siad le hÁth Cliath i gCluiche Ceannais Sinsear na hÉireann anuraidh ach níor chuir sé sin isteach ná amach orthu. Seasca nóiméad níos moille, ba iad seaimpíní sinsear na hÉireann den chéad uair riamh.

I mbliana, níl an chuma orthu go bhfuil an t-ocras ag laghdú agus iad iomlán diongbháilte ar Chomórtas na Sraithe i Roinn a 1 a bhaint den chéad uair.

D’éirigh leo teacht chomh fada leis an chluiche ceannais in 2006 ach tar éis roinnt blianta ag titim fríd na ranna éagsúla, tá foireann den scoth acu.

Cloistear i gcónaí faoi Vikki Wall agus Emma Duggan ach sa bhabhta leathcheannais, ba í Orlagh Lally a sheas amach le 1-2 in aghaidh Mhaigh Eo. Rinne mná an Iarthair go maith ina n-aghaidh sa chéad leath agus iad trí chúilín chun tosaigh ach d’athraigh rudaí sa dara leath le gaoth láidir agus 2-5 ar chlár na scór ag an Mhí sna chéad 10 mbomaite den dara leath.

Sin é an rud gur féidir leo a dhéanamh. Cúil thapa, mar a fuair Corcaigh amach sa chluiche leathcheannais in 2021.

Beidh Áth Cliath feargach leo féin nach bhfuil siad in aghaidh na Mí Dé Domhnaigh mar bhí siad i bhfad chun cinn ar Dhún na nGall ach i dtreo an deiridh, lig siad na Connallaigh ar ais. D’éirigh le Dún na nGall Cluiche Ceannais na Sraithe i Roinn a 1 a shroichint in 2017 ach ní raibh an lá leo, ag cailleadh in aghaidh Chorcaí an lá sin.

Tá laochra ar nós Yvonne Bonnar, Geraldine McLaughlin agus Karen Guthrie leo le píosa agus beidh cluiche mór ag teastáil uathu chun seans a bheith acu in aghaidh na Mí.

Tá seirbhís dhochreidte tugtha acu do pheil Dhún na nGall agus dóibh siúd, bheadh siad iontach más féidir leo bonn na sraithe i Roinn a 1 a chrochadh leo.

Ach, ní dhéanann an Mhí maoithneachas!

Tá siad ag iarraidh go mbeidh siad ar cheann de na foirne is fearr a d’imir an cluiche riamh. Beidh sé deacair iad a stopadh.