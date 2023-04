Deacair ag an Mhí sodar na gCiarraíoch a stopadh

Mar a tharlaíonn sé, bhí na fir ag imirt in aghaidh Thír Eoghain beagnach ag an am chéanna i dTuaim. Ní den chéad uair fríd na blianta go bhfuil foirne sinsear an chontae ag imirt ag an am céanna. Tuigim gur dhá eagraíocht dhifriúla atá i gceist ag eagrú am na gcluichí ach bheadh sé iontach do thacadóirí muna mbeadh an dá chluiche ar siúl ag an am céanna. Ach sin scéal eile.

Bhí lucht tacaíochta na Gaillimhe sásta ar an turas abhaile ón dá chluiche, agus i Staid an Phiarsaigh bhí sár-chluiche againn. Chuir an ghaoth agus an aimsir isteach ar na foirne agus bhí deacrachtaí ag Gaillimh seilbh na liathróide a bhaint sa dara cuid den chéad leath, go háirithe óna gcic amach féin.

Thosaigh Gaillimh iontach agus iad 0-5 le 0-1 chun cinn tar éis 18 mbomaite agus cé nach raibh cúl géillte acu go dtí seo sa tsraith, fuair Corcaigh dhá chúl taobh istigh de thrí bhomaite idir an 25ú agus 28ú nóiméad. D’éirigh le Gaillimh 1-10 a aimsiú sa dara leath i gcomparáid le 1-2 ag Corcaigh. Rinne ionadaithe ar nós Tracey Leonard agus Hannah Noone difear sa dara leath ach choinnigh imreoirí lár na páirce Ailbhe Davoren agus Louise Ward brú ar chosaint Chorcaí agus iad ag fáil 1-4 eatarthu.

Bhí Róisín Leonard as Cora Finne thar barr ag fáil 0-7, 0-4 ón imirt agus í ag cur dhá phointe ar chlár na scór leis an chic 45 méadar a fuair sí.

Beidh Corcaigh díomách mar taobh amuigh de na cúil, ní bhfuair siad a ndóthain pointí le go leor seansanna ag dul amú agus iad ag streachailt leis na ciceanna saora sa chéad leath leis an ghaoth.

Sin ráite, bhí deis ag Eimear Kiely an cluiche a bhuachaint dóibh ach bhuail a cic an trasnán sna soicindí deireanacha. Bua 1-15 le 4-4 ag Gaillimh agus pointí tábhachtacha crochta leo chun a chinntiú go mbeidh siad sa chomhrá don bhabhta ceannais ar an 15 Aibreán. Ach tá píosa le dhul idir seo agus sin.

Caithfidh Gaillimh dul go Port Láirge an Domhnach seo chugainn agus súil acu na pointí a phiocadh suas ansin. Bhí bua maith ag na Déise ar Dhún na nGall, le muintir Thír Chonall ar íochtar an tábla tar éis na cailliúna sin.

Cé gur chaill Maigh Eo a gcéad trí chluiche, bhuaigh siad 2-6 le 0-9 ar sheaimpíní na sraithe an Mhí agus fuair siad cúil, rud nach raibh siad in ann a fháil sna trí chluiche roimhe sin.

Bhí bua iontach ag Ciarraí ar Áth Cliath 3-15 le 1-10, le Louise Ní Mhuircheartaigh ag aimsiú 0-11 dóibh. Níl cluiche caillte ag Ciarraí go fóill agus chuir siad in iúl cé chomh maith is atá siad i mbliana leis an taispeántas sin.

Ba chóir go mbeadh an-cluiche idir iad féin agus an Mhí Dé Sathairn, athimirt ó Chluiche Ceannais na hÉireann ó anuraidh. Tá cuma an-láidir ar Chiarraí i láthair na huaire agus cé go bhfuil roinnt imreoirí in easnamh ar an Mhí, beidh a fhios ag muintir na Ríochta cá seasann siad sa tráthnóna Dé Sathairn.