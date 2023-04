David ag dul chun na hAstráile? Is fuath liom Lá na nAmadán!

Níl a fhios agam an maith liom Lá na nAmadán. Deirim i gcónaí ná béarfaidh aon duine orm agus gach bliain titim isteach i gceann acu.

Leis na meáin shóisialta agus an méid nuachta atá ann agus ag athrú chomh tapaidh, tá sé deacair coimeád suas leis an rud ar fad. Dá mbeadh an scéal cloiste agam maidin Dé Sathairn go raibh Stephen Cluxton ag teacht thar n-ais go foireann Bhleá Cliath bheinn ag gáire – tháinig an scéal amach an tseachtain roimh ré agus tá sé fíor, aisteach ach fíor! Ní dóigh liom go raibh puinn ag súil leis seo.

Leis seo im’ cheann thána trasna ar scéal maidin Dé Sathairn fé David Clifford ag dul ag imirt peile san Astráil. Bhuel sin é arsa mise liom fhéin, tá an fear mór ag imeacht uainn.

Dhein sé ciall go mbeadh foirne móra á lorg. Tá sé stuifiúil a dhóthain agus bheadh sé maith in ann dóibh. Sea Lá na nAmadán a bhí ann agus ní raibh ach amadán amháin sa tig seo.

Thóg sé tamall uaim teacht chugam fhéin ina dhiaidh sin. Bhíos sásta gurb an chéad lá den mhí seo a bhí ann. Ní bhéarfar orm an bhliain seo chugainn súrálta!

Ar an lá seo le tamall do bhlianta anois tagann an pictiúr le Aidan O’Shea ó Mhaigh Eo agus corn Sam aige agus Lá na nAmadán scríte air. Bhuel thar aon bhliain seans gurb iad na daoine a sheolann an teachtaireacht seo na hamadáin. Tá’s agam go bhfuil sé luath ach tá rud éigin difriúil fé Mhaigh Eo an uair seo. Níl an útamáil chéanna acu i mbliana, tá siad aclaí agus dírithe.

Leis an gcraobh ag tosnú an tseachtain seo chugainn agus an tsraith díreach críochnaithe agus na laethanta ag dul i bhfad, tá dearfacht san aer. I gcónaí timpeall an ama seo bíonn coiscéim níos éadroime agam. Is maith liom teacht abhaile agus é fós geal taobh amuigh.

An t-aon rud leis seo bíonn am tuilleadh rudaí a dhéanamh sa ghairdín agus uaireanta ní bhíonn fonn orm. Tá sé sa cheann agam prátaí a chur agus táim ag foghlaim ó dhuine de na seandaoine a mhaireann síos an bóthar uaim.

Cuirim paiste beag agus ar chúis éigin níor éirigh ró-mhaith liom aon bhliain go dtí seo. Teastaíonn uaim foghlaim i gceart agus ní bheidh mé im’ amadán níos mó ag na prátaí seo.

Teastaíonn ón bhfear céanna fanacht go dtí an tseachtain seo chugainn de bharr na haimsire b’fhéidir? Níl a fhios agam. B’fhéidir scaoileadh leis an gCáisc? B’fhéidir go bhfuil sean-nós éigin ann. Caithfidh mé ceist a chur air.

N’fheadar an mbeidh puinn prátaí á ithe ag buachaillí an chontae agus cluichí móra na craoibhe ag teacht ina dtreo? N’fheadar an mbeadh cead acu fiú?

Ach bheadh prátaí go maith dóibh. Ní dhein sé aon dochair dúinn ar fad. Uaireanta is dóigh liom gurb iad na prátaí an difríocht idir bua agus dul abhaile le pus ort!