‘Dar liomsa, tá ag éirí go breá le polasaí an rialtais, is é sin ligean don Ghaeilge bás a fháil go ciúin agus mall go leor nach ndéanfaidh daoine mórán raice faoi’

Dá mbeadh rialtas tiomanta don Ghaeilge againn, cad a dhéanfadh sé ar son na teanga? Déanann an t-údar agus iriseoir Ciarán Dunbar an scéal seo a fhiosrú

Agus ár machnamh á dhéanamh ar chúrsaí tar éis an daonáirimh is déanaí, a bhí measartha diúltach ó thaobh na Gaeilge de, cuirim an cheist: dá mbeadh rialtas tiomanta don Ghaeilge ann i saol gan locht – cad eile a d’fhéadfaidís a dhéanamh ar son na Gaeilge?

D’fhiafraigh mé sin de mo chuid lucht leanúna ar na meáin shóisialta. Ba ghainne na freagraí ná mar a bhí mé ag súil leis.

Ceist dheacair é óir ní bhíonn muid ag súil le fís ná le tiomantas ón rialtas. Bíonn muid cleachta le diúltachas, cur i gcéill agus bacóireacht – ní bhíonn muid ag dúil le mórán.

Dar liomsa, tá ag éirí go breá le polasaí an rialtais, is é sin ligean don Ghaeilge bás a fháil go ciúin – agus mall go leor nach ndéanfadh daoine mórán raice faoi.

Ní dócha go bhfuil sé de mhisneach ag mórán againn anois fís don todhchaí a leagan amach, traochta ag an streachailt fhada atá muid.

Ach ní féidir rath gan fís. Caithfear rud a shamhlú agus a choincheapadh sular féidir é a fhíorú. Ar aghaidh linn mar sin.

Rud a luaigh gach duine liom, bealach amháin nó eile, ná Gaeloideachas. Is é sin gur chóir go mbeadh a leithéid ar fáil do chách mar cheart seachas mar phribhléid.

I láthair na huaire, glacann an Roinn Oideachais le Gaeloideachas go pointe ach déanann siad oiread agus is féidir leo gan Gaelscoileanna nua a oscailt – ní earnáil é a bhíonn siad á chothú.

Léiríonn suirbhéanna go roghnódh idir 23% agus 49% de thuismitheoirí Gaeloideachas dá gcuid páistí dá mbeadh sé ar fáil áfach.

Tá an t-éileamh ann agus déantar neamhaird air óir ní ceart docht daingean é – arbh fhéidir an stádas sin a bhaint amach?

Ar an gcéad amharc, tá sé mí-réalaíoch – ach an bhfuil sé i ndáiríre?

I ndeireadh na dála, is í an Ghaeilge céadteanga oifigiúil an stáit agus tá tacaíocht fhorleathan ann don teanga i measc an toghlaigh.

Agus ar triaileadh gach rogha maidir leis an gcóras dlí chun oiread is féidir a bhaint amach as an reachtaíocht agus an stádas bunreachtúil mar atá anois?

Agus an bhfuil sé doshamhlaithe gur féidir le gluaiseacht na Gaeilge feachtas ar nós an fheachtais ar son Acht Gaeilge ó thuaidh a chur le chéile – dírithe ar cheist amháin? An féidir le Fine Gael agus Fianna Fáil argóint réasúnta a dhéanamh nár chóir go mbeadh oideachas trí mheán na Gaeilge ann?

Gaolta leis an smaoineamh gur cheart go mbeadh an Ghaelscolaíocht ann mar cheart, luaigh daoine gur cheart scoileanna a bhíonn ag teagasc trí mheán an Bhéarla faoi láthair a thiontú ina nGaelscoileanna.

Ní gá a rá go mbeadh go leor daoine dubh ina choinne sin agus go mbeadh deacrachtaí ann – ach i gcásanna áirithe, ní dócha go mbeadh sé dodhéanta.

Mar sin féin, luaigh príomhoide scoile liom gur shíl sé gur féidir leis a leithéid a dhéanamh ach go gcaillfeadh sé roinnt mhaith páistí, agus mar sin de, cuid dá thuarastal.

Seans gur féidir cineál scoileanna nua a chruthú? Scoileanna ‘dátheangacha’ – nach Gaelscoileanna iad amach is amach ach a bheadh ag baint úsáid as i bhfad níos mó Gaeilge – is féidir é sin a shamhlú go cinnte.

Mar a luaigh duine amháin, bheadh cúrsaí nua do mhúinteoirí de dhíth – arís, is fusa an bhacóireacht a shamhlú ná fíorú ná físe – ach tá a leithéid ar fáil i mBéal Feirste cheana.

Smaoineamh eile a luadh liom ná feachtas láidir mar chuid den oideachas do theaghlaigh atá ag súil faoi bhuntáistí na Gaeilge, in éineacht le pacáiste tacaíochta, cuairteanna rialta, fógraí agus acmhainní.

Ar an gcéad amharc – beagnach doshamhlaithe ach smaoinímis faoi – bheadh a leithéid indéanta dá mbeadh toil ann.

Nach dtiocfadh le Foras na Gaeilge agus Údarás na Gaeltachta acmhainní a chur sa treo seo?

Agus arís, nárbh fhéidir le feachtas dírithe é sin a bhaint amach?

Smaoineamh eile a luadh liom, agus a leag smaointeoirí amach cheana, ná géag den stát a bhunú a bheadh ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge – rud a mbeadh sé riachtanach cúrsaí ollscoile a bhunú fána choinne.

Sea, bheadh sé sin deacair a shamhlú ag an phointe seo ach ar ndóigh, tá cuid de státseirbhís na hEorpa ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge nach bhfuil?

É cothaithe ag cúrsaí ollscoile anseo in Éirinn.

Agus ar chuala tú trácht ar an gCéad Chathlán den arm? Go hoifigiúil tá an cathlán sin, nó ar a laghad complacht amháin de, in ainm a bheith ag feidhmiú trí Ghaeilge.

Tuigtear dom nach amhlaidh an réaltacht áfach – seanscéal agus meirg air is dócha.

Ach arís eile – an mbeadh sé dodhéanta a shamhlú gur féidir an Ghaeilge a bhunú mar theanga oibre cathláin amháin?

Tá scéim den chineál sin sa Fhrainc cheana – tír a bhfuil léigiún iomlán de shaighdiúirí ó thíortha eile a fhoghlaimíonn an Fhraincis agus iad ag traenáil.

Nach féidir La Légion Gaélique a shamhlú mar sin?