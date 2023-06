Daonáireamh 2022: méadú 6% ar dhaoine a bhfuil Gaeilge acu

Tá idir dhea-scéal agus drochscéal le tabhairt faoi deara sna figiúirí daonáirimh a eisíodh inné agus é tugtha le fios go raibh ardú ar an líon daoine a deir go bhfuil cumas labhartha na Gaeilge acu ach laghdú ar an líon daoine a labhraíonn í go laethúil.

De réir figiúirí a d’eisigh an Phríomh-Oifig Staidrimh maidir le torthaí Dhaonáireamh 2022, tá duine as gach ceathrar a deir go bhfuil labhairt na Gaeilge acu nach labhraíonn í riamh.

De réir na bhfigiúirí, tháinig méadú 6% ar an líon daoine a dúirt go raibh Gaeilge acu, suas go 1,873,997 ó fhigiúr Dhaonáireamh 2016. Ach bhí titim 3% ar an líon daoine a dúirt gur labhair siad í go laethúil laistigh agus lasmuigh den chóras oideachais.

De réir na bhfigiúirí, bhí 623,961 a dúirt gur labhair siad Gaeilge gach lá, sin 33% den líon daoine a dúirt go raibh Gaeilge acu, síos ó 36% in 2016.

Bhí titim freisin ar an líon daoine a d’úsáid an Ghaeilge taobh amuigh den chóras oideachais, 71,968 san iomlán. B’ionann sin agus titim 1,835 ar fhigiúr 2016.

Tugann na figiúirí le fios go ndúirt 427,887 den 1,873,997 a dhearbhaigh go raibh Gaeilge acu nach labhraíonn siad an teanga in aon chor. Is ionann sin agus duine as gach ceathrar.

Tá Gaeilge an-mhaith ag 10% den 1,873,997 a deir go bhfuil Gaeilge acu, dar leo féin, agus deir 32% sa bhreis air sin go bhfuil Gaeilge mhaith acu.

Deir 55% den 1.873 milliún nach bhfuil Gaeilge mhaith acu. Is sna contaetha Gaeltachta is láidre atá an líon is mó daoine a deir go bhfuil Gaeilge an-mhaith acu – is iad sin Gaillimh (20%), Dún na nGall (20%)agus Ciarraí (12%).

Anuas air sin, deir 12% de Ghaeilgeoirí Chontae Mhuineacháin go bhfuil Gaeilge an-mhaith acu.

Agus bhí níos mó ná 20,000 cainteoir laethúil Gaeilge sa Ghaeltacht, laghdú 2% ó Dhaonáireamh 2016.