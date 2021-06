Dáithí Ó Sé: Bhí mo chéad phionta le fada an lá i dteach tábhairne agam... agus mil Dé a bhí ann!

Bhí mo chéad phiont agam ar an ndeireadh seachtaine agus bhí sé go hálainn! Níor chuas amach ar an gcéad lá a raibh na pubanna oscailte mar cheapas go mbeadh sé ró-ghnóthach agus ós na pictiúirí a bhí ag dul timpeall, bhí sé cúramach go maith.

Chomh maith leis sin bhíos ag obair i rith na seachtaine agus chuir sé sin stop liom.

Nílim in ann an dá thrá sin a fhreastal níos mó!

Bhí na pubanna oscailte nach mór seachtain sara bhaineas ceann amach, ach caithfidh mé a rá ná raibh sé éasca fanacht uathu. Bhí pictiúr ag gach éinne dóibh fhéin ar Instagram agus piont nó deoch éigin os a gcomhair amach.

Bhí mo theanga ag sileadh amach as mo bhéal le gach ceann acu. Den gcéad uair le fada bhraitheas an brú agus nuair a chuimhníos mar gheall air, ní brú a bhí ann in aon chor ach fuadar agus sceitimíní áthais go raibh cúrsaí an tsaoil seo ag dul sa treo ceart.

Bhíomar ag obair sa Tulach Mhór i rith an seachtaine agus ní rabhamar in ainm is críochnú luath ar an Aoine, ach den gcéad uair riamh tharla sé seo. Le bheith fírinneach bhí an Satharn marcáilte agam don ócáid speisialta seo agus an chéad rud eile bhí an ‘aincheist’ pórtair’ seo os mo chomhair.

Fanacht leis an bplean, dul amach ar an Satharn nó tabhairt fé an tráthnóna sin?

Don gcéad oilithreach dí seo chaitheas a bheith 100%. Bhíos dom cheistiú féin ar an tslí abhaile ó Uíbh Fhailí.

Níl sé chomh simplí le díreach ag dul ag ól. Tóg bia mar shampla, caithfidh an méid ceart bídh a bheith ite agat.

Ní féidir dul dtí’n bpub le bolg lán mar ní bheidh tú in ann ól agus má théann tú amach le bolg folamh beidh tú ar do chaid tar éis dhá dheoch.

Mar sin cuid mhaith le plé agam liom fhéin ag gabháil trí phortaigh lár tíre.

Cad fé bhean an tí? Claí eile le léimnt, ach le bheith fírinneach is cuma léi sa diabhal fé rudaí mar seo. Fós bíonn ort an cead pleanála a chur isteach!

Bhí a fhios agam i ndáiríre go rabhas chun tabhairt fé ar an Aoine ach bhíos ag déanamh na seiceanna ar fad. Gné nua atá tagtha isteach sa scéal anois is ea an aimsir. Táimid ar fad amuigh agus cad a tharlaíonn má bhíonn sé fliuch?

Bhí na réalta in aon líne amháin. Bhí an aimsir go maith, an méid ceart ite agam, síob ann agus as socraithe agus gan pingin im phóca! Turas tapaidh ar an mbanc sa Ghort agus bhí agam.

Bhí gleo an ndaoine le cloisint agus mé ar mo shlí timpeall agus d’ardaigh mo chroí. Thart ar fiche duine ag ól ar stólanna arda taobh amuigh do Yeats Lodge.

Bhí go breá. Tháinig mo chéad phiont ón Nollaig ón mbairille chugam agus sara chuir sé an piont síos d’ordaíos ceann eile.

Ní mhairfidh sé seo i bhfad arsa mise liom fhéin.

Mil Dé a bhí ann. Bhraitheas gach aon bhraon dó ag dul síos mo scornach.

Nuair a bhíos tagtha chugam fhéin aríst agus mé ag féachaint timpeall orm bhí sé go hiontach a bheith ag faire ar dhaoine amuigh le chéile aríst.

Bhí seanleaideanna sa chúinne agus iad chomh sásta a bheith ann. Bhí meangadh orthu agus suaimhneas a chuaigh leis.