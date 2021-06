Dáithí Ó Sé: Tá mé 45 inniu agus beidh an bronntanas breithlae is fearr riamh agam... an vacsaín!

Táim 45 inniu. Is cuimhin liom nuair a bhí 45 sean agus má tá tú 15, seans go gceapann tú go bhfuil fós. Ach má chuimhníonn tú siar nuair a bhí tú óg agus na daoine a bhí an aois seo an uair sin, tá an saol ar fad athraithe. Tá an tslí a bhféachann muid ar aois athraithe. Tóg éadaí mar shampla, bhídís gléasta ar nós seandaoine sna 80idí agus 90idí agus nílim cinnte cathain a tháinig athrú air sin. Le linn an Tíogair Cheiltigh? B’fhéidir. An ghruaig agus eile chomh maith. Chuir siad sin ar fad aois ar dhaoine. Cad a chiallaíonn sé seo domsa? Bhuel braitheann sé ar an tslí a bhféachann tú air. Is féidir a rá nach bhfuilim ach 15 bliana ó 60 agus nuair a fhéachann tú air mar sin, deineann tú seanduine díot fhéin ana-thapaidh. Cé nach bhfuil ann ach uimhir, nuair a thagann tú go 45 tosnaíonn rudaí ag dul trí do cheann. Bhíos ag an ndoctúir cúpla babhta ón mbliain nua – ar nós carr a bhíonn ar an mbóthar an t-am ar fad, caithfidh tú é a thabhairt go dtí an garáiste ó am go chéile. Nuair a dheineann tú é sin tosnaíonn tú ag féachaint ar na mílte atá ar an gclog agus fé mar a déarfaidh aon mheicneoir maith leat, má thugann tú aire mhaith don gcarr céanna rachaidh sé – nó tú – timpeall an chloig cúpla uair. Is bliain mhaith é 45 chun an tseiceáil seo ar fad a dhéanamh. Cé nach bhfuil ann ach uimhir, fé mar a bhíos ag rá, caithfidh tú féachaint chun cinn ag pointe éigin ó thaobh na sláinte de ach go háirithe agus sin atá ar siúl agamsa. NCT a dhéanamh anois agus aríst. Deir daoine go bhfuil fir ag holc leis na cúraimí seo ar fad, ach ní ghlacaim leis sin níos mó. Má deireann tú rudaí mar sin creidfidh daoine é agus sin mar a bheidh. Labhraím le fir an t-am ar fad fé chúrsaí sláinte. B’fhéidir nach raibh sé mar seo na blianta ó shin, ach tá anois agus déarfaidh aon fhear leat go bhfuil suaimhneas aigne ann leigheas a fháil nuair atá sé ag teastáil. Toisc go bhfuilim 45 anois, is féidir liom clárú don vacsaín. Anois sin bronntanas – an bronntanas is mó a fuaireas riamh agus táim ag súil go mór leis. Is iontach an radharc é na daoine ar fad agus iad á fháil. Feicim iad ar na meáin shóisialta agus iad ríméadach agus lúcháireach. Comhartha eile go bhfuil rudaí ag dul thar n-ais mar a bhíodh. Anois bronntanaisí eile dom! Ag magadh atáim. Níl faic uaim i ndáiríre, ach go mbeadh an tsláinte againn ar fad. Dea-aimsir chomh maith fad is atá an t-urlár agam! Táim san oifig i láthair na huaire agus tá boladh ispíní ón mbeárbaiciú ag teacht aníos an staighre chugam agus níl aon rud sa domhan seo, seachas mo chlann agus an vacsaín seo, a thaithníonn liom níos mó ná ispíní ón mbeárbaiciú. Sea ispíníííííí ónnn mbeárbaiciúúú... Slán…