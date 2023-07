Dáithí Ó Sé: Tá gach duine sásta go bhfuil siad san Astráil. Ach cosúil le foireann Charlton, ní don gcraic atá siad ann

Dáithí i bPáirc an Chrócaigh tar éis an chluiche Dé Domhnaigh

Mná na hÉireann roimh an chluiche cairdiúil in aghaidh na Colóime san Astráil ag an deireadh seachtaine roimh thús Chorn an Domhain

Is cuimhin liom nuair a bhí laethanta maithe Jack Charlton againn – san Eoraip in ’88 agus ar aghaidh go Italia ’90 ina dhiaidh sin – bhí gach éinne againn báite san eachtra seo a bhí ar nós brionglóide ag amanta.

Ní raibh éinne ag tabhairt mórán seans dúinn dul i bhfad sa chomórtas agus ar shlí bhíomar díreach sásta a bheith ann. Ní dóigh liom agus mé ag féachaint siar air go raibh an fhoireann ná an bhainistíocht ag féachaint air mar sin. Bhí a fhios acu go raibh foireann mhaith ann agus go rabhadar chun plait nó dhó a bhaint ar an dturas stairiúil seo agus sin go díreach mar a tharla sé.

Is dóigh liom gur amhlaidh a bheidh ag mná na hÉireann agus iad ag tosnú a n-aistir amárach i gcoinne na hAstráile ar maidin. Díreach ar nós scéal na bhfear na blianta siar.

Tá gach éinne ana-shásta go bhfuil an comórtas bainte amach acu den gcéad uair, ach ní don gcraic atá siad ann. Beidh foirne eile ag féachaint orthu le leath-shúil acu ar an gcéad chluiche eile. Is dainséarach an rud é sin.

Bhíos ag caint le Vera Pauw cúpla mí ó shin agus is bean í nach scaoileann mórán eolais le sruth, ach bhraitheas go raibh glioscarnach ina súile aici agus sórt meangtha ar a haghaidh ag rá go ndéanfaidh na mná seo go maith.

Gan dabht táimid ar fad taobh thiar díobh agus le cúnamh Dé bead ag scríobh mar gheall orthu roimh dheireadh an chomórtais.

Ag caint ar mhná ag déanamh go maith, beidh ainm eile ar Chorn Brendan Martin i mbliana agus bua iontach ag mná Chiarraí ar sheaimpíní na bliana seo caite an Mhí i dTrá Lí ag an ndeireadh seachtaine.

Louise Ní Mhuircheartaigh (na Gaeltachta i lár an aonaigh mar is gnách di agus Cáit Lynch ag fáil laoch na himeartha. Is maith ann iad.

Chaithfeá creidiúint a thabhairt do mhná na Mí más ea. Bhuadar an chraobh idir-mheánach agus ina dhiaidh sin an chraobh shinsear fé dhó, ach tá an fhoireann seo ó Chiarraí ag teacht le tamall.

An cheist anois an bhfuil siad in ann dul an tslí ar fad. Beidh an saol agus a mháthair ag faire orthu as seo amach.

Ag fanacht sa Mhí, bhí an lá leo i gCorn Tailteann agus ríméad an domhain orthu agus ar Cholm O’Rourke. An uair dheireanach a bhuaileadar le Contae an Dúin sa chraobh bhí an dá fhoireann sa tóir ar Sam in 1991 nuair a bhíodar beirt in airde réime. An lá leis an Mhí an uair seo ach ag céim níos ísle.

Go barr an dréimire in athuair le Bleá Cliath, dá mbeadh píosa beag den ádh ag Muineachán b’fhéidir go mbeadh an jab déanta acu, ach chaithfeá é a thabhairt d’Áth Cliath.

Bhíos sa Pháirc Mhór aríst ar an nDomhnach. Bhí sé go hiontach peileadóirí Chill Chainnigh a fheiscint agus gan dabht buachaillí Nua-Eabhrac. Bhí an lá le muintir an Úill Mhóir agus is dóigh liom go bhfuil siad fós ag ceiliúradh.

Sea, Ciarraí agus Doire sa phríomhchluiche. An lá linn, ach is ar éigean é. Bhí Doire go maith – bhíodar ana-mhaith – ach bhí sé sa cheann agus sna cosa ag leaideanna na Ríochta. Bhíos ag caint le cuid de mhná Dhoire ag an gcluiche. Bhí ana-chraic agam leo, is breá liom a gcanúint. An ceann is deise in Éirinn!

Is dóigh liom go mbeidh an lá le Luimneach an Domhnach seo agus go n-éirí go geal leis na mná thíos fé! Bhíos chun amhrán a scríobh mar gheall orthu. Dú dú dú dú dú, mná mná… gheobhaidh mise mo chóta!