Dáithí Ó Sé: Sraith 11 de Today ag teacht chun deiridh, ach tá na blianta ag dul níos tapúla do gach duine

Is cuimhin liom mo mháthair ag rá liom ní ró-fhada ó shin nach bhfuil faic i mbliain na laethanta seo agus le tamall anuas deinim amach go bhfuil an ceart aici.

Bíonn an ceart aici go minic. Táimid ag críochnú ar Today ar an Aoine agus ní dóigh liom go raibh bliain níos tapúla fós againn. Ní mise an t-aon duine atá á rá sin chomh maith. Tá idir iad siúd atá ag obair ar an gclár agus sibhse sa bhaile a bhíonn ag féachaint air ar aon intinn liom.

Má bhíonn an tsraith ag dul go tapaidh is comhartha maith atá ann dar liom, díreach ar nós na gcláracha laethúla.

Níl aon dabht ann agus is dóigh liom go bhfuil sé ráite cheana, ach nuair a bhíonn beirt liom ar an gclár gach seachtain ní bhíonn aon mhoill ar na seachtainí. Bean isteach agus amach agus an chéad rud eile an bóthar abhaile, ach ní raibh na séasúir ar fad tapaidh.

Is cuimhin liom cúpla ceann sna blianta luatha agus bheadh na seachtainí á gcomhaireamh agam. Bhí tréimhse ana-fhada ann ón mbliain nua go deireadh na Bealtaine.

Sea beidh aon sraith déag déanta againn roimh dheireadh na seachtaine. Is cuimhin liom glaoch a fháil ón mBoss i mBleá Cliath agus chuir sé ceist orm an mbeadh fonn orm cúpla mí a chaitheamh i gCorcaigh. Táim fós ag gáire fé seo!

Seo an chéad bhliain chomh maith ó Covid go raibh rudaí mar is gnách ó thús na sraithe leis na haíonna ar fad istigh sa stiúideo linn, rud go rabhamar ar fad ana-shásta fé. Bhí sé go hiomlán ait le linn an ama sin agus gan cead ach ag cúigear againn a bheith istigh le chéile.

Níl aon dabht ach go dtánamar ar fad ar ais le fonn difriúil tar éis an tsamraidh agus is amhlaidh a bheidh aríst i mbliana.

Bíonn craic mhaith againn an tseachtain seo, mar seo an tseachtain go mbíonn muid ag dul amach chun dinnéir le chéile, bhuel cuid againn pé scéal é agus do chúpla ceann chomh maith.

Is dóigh liom go ndeineann ana-chuid daoine oibre é seo. Is cuimhin liom nuair a bhíos ag múineadh bhíodh an rud céanna ar siúl againn sna laethanta deireanacha. Ar shlí bheadh do cheann ar saoire agus do chorp fós ‘clockálta’ isteach!

Bíonn na Bossanna mar a chéile agus ní deireann siad faic. Ní fós ach go háirithe!

Táim ag súil le briseadh, tá timpeall ar choicís agam agus níl theastaíonn uaim puinn a dhéanamh ach mo chosa a chur in airde agus fanacht amach as an gcarr. Táim bréan bailithe dó. Nuair a bheidh san déanta agam, ansan síos go dtí’n Rinn liom don gclár Seal le Dáithí do TG4. Sórt saoire ann fhéin a bhíonn ansan dom.

Is breá liom an tseachtain sin gach bliain. Tá cairde maithe agam san áit agus tugann sé deis dom bualadh leo ar fad.

Bhuel b’fhearr dom Today a chur díom ar dtús, inniu an Chéadaoin agus tá dhá chlár le dul fós sula gcaithfidh mé slán a fhágaint le Today 11!