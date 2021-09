Dáithí Ó Sé: Saoire shultmhar i nGaeltacht na Rinne agus Seal á chaitheamh le haíonna iontacha

Táim díreach tar éis mo shaoire bhliantúil a chaitheamh sa Rinn i bPort Láirge – bhuel ní saoire atá ann mar go mbíonn obair ar siúl agam ann agus cuid mhaith dó leis an bhfírinne a rá – sraith a ceathair don gclár Seal le Dáithí a bheith ag teacht chugaibh an mhí seo chugainn.

Is maith liom am a chaitheamh sa taobh seo tíre. Is maith liom an áit agus go mórmhór na daoine.

Gaeltacht bheag atá inti agus mé ag smaoineamh agus mé ag siúl i dtreo Cheann Heilbhic maidin amháin dúirt liom fhéin gur áit álainn le cónaí a bheadh ann don dté a dteastódh uathu bunú sa Ghaeltacht.

Níl sí ar nós Gaeltachtaí móra eile atá scaipthe amach; tá sé seo ar fad pacáilte isteach le chéile. Chomh maith leis seo tá sé ar imeall Dhún Garbháin, nó más ón nGaeltacht duit tá Dún Garbhán ar imeall na Gaeltachta!

Bhí á rá seo le duine dos na leaideanna a bhí ag obair i’m theannta agus dúirt sé liom dearúd a dhéanamh ar an Rinn agus go raibh na fíor-Dhéisigh sa Seanphobal, cúpla míle suas an bóthar.

Is ag ‘leathmhagadh’ a bhí sé gan dabht. Áit álainn eile is ea an Seanphobal. Tá na radharcanna ó na paróistí seo mínádúrtha ag féachaint amach ar an bhfarraige. Má thánn tú sa dúthaigh ba cheart duit turas a thabhairt.

Cúpla tigh tábhairne maith san áit agus fuileach slí amuigh le suí chomh maith.

Cé go bhfuil Baile Dhún Garbhán ag ciúnú tar éis an tsamhraidh, bhí fuadar fós fén mbaile agus ó bheith ag caint le muintir ghnó an bhaile bhí séasúr maith acu. Bhí ana-áthas orm é seo a chloisint, go mórmhór tar éis na bliana a bhí againn ar fad.

Toisc go rabhas ‘ag obair’ níor rabhas ag ól. Bhí iomarca le déanamh agam. Sea, tagann ‘an proifisiúnta’ amach ionam anois agus aríst!

Bíonn sé sórt deacair ar an mbaile seo mar go bhfuil cairde maithe agam ann agus tá an baile seo déanta don gcraic. Tá áiteanna ag na cócairí Paul Flynn agus Eunice Power ann agus fonn bóthair ar an mbeirt sin i gcónaí.

Cara eile liom is ea Donnchadh Gough, fear Danú agus is iontach an áit atá aige agus a chlann ar an gcearnóg ann, The Local – bhuel is sórt ‘local’ mise ann. Isteach liom chuige gach tráthnóna ag ithe agus ag ól tae! Gach oíche tar éis tamaill bhí sé ag iarraidh pionta a thabhairt dom. Dhiúltíos, agus níl sé éasca diúltú do dhuine chomh mór le Donnchadh!

Tá sraith a ceathair de Seal ar fheabhas agus táimid ar fad ana-shásta mar gheall air seo. Aíonna spleodaracha in athuair i mbliana.

Ní theastaíonn uaim na rúin ar fad a scaoileadh, ach bí ag faire amach do Kitty Ní Houlihán, an chéad Bhanríon Draig le Gaelainn – go bhfios domsa pé scéal é. Is iontach an duine í agus is bean í a lasfaidh suas an scáileán. Dia leat a Khitty!