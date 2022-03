Dáithí Ó Sé: Radharcanna an Dara Cogadh Domhanda ar ais agus cogadh san Úcráin ar an teilifís

Bhíos ag féachaint ar chlár staire fén nDara Cogadh Domhanda agus an radharc a bhí ann ná tancanna na Gearmáine ag rolladh isteach go dtí an Pholainn go héasca.

Cúpla nóiméad ina dhiaidh sin chuireas an nuacht ar siúl agus mórán mar an gcéanna ach na pictiúirí daite an uair seo agus tancanna na Rúise ag déanamh a slí chun na hÚcráine.

Bhí sé dochreidte a bheith ag féachaint air agus ar shlí bhí sé ar nós scannáin, ach bhí agus tá an scannán seo beo agus cá bhfios cé chomh fada?

An rud a chuireann ionadh orm i gcónaí is ea freagra na tíre seo nuair a tharlaíonn rud éigin mar seo.

Tá sé ar nós go bhfuil rud i ngach duine againn go bhfuil orainn rud éigin a dhéanamh. Níl muid sásta suí siar agus ligint do dhaoine eile ár gcuid a dhéanamh. Cad as a dtagann sé seo? An é go dtáinig daoine eile i gcabhair orainne na blianta siar agus go mbraitheann muid go gcaithfimid tabhairt ar ais?

Níl freagra na ceiste agam, ach tá a fhios agam bhfuil an mhaitheas seo againne nach bhfuil ag gach tír. Ní gá iad a lua!

Chuirfeadh sé ardú croí ar dhuine na trucailí agus na veaineanna a fheiceáil ag déanamh a slí amach go hOirthear na hEorpa lán le héadaí agus soláthairtí – a bhformhór acu seo á dhéanamh as a stuaim féin.

B’fhéidir go bhfuil seo ag tarlú i dtíortha eile chomh maith agus caithfidh go bhfuil.

Ní fios cé mhéid teachtaireacht atá fachta agam mar gheall ar bhailiúcháin éadaigh agus mar sin de agus tuilleadh trucailí ag tabhairt fé an tseachtain seo aríst.

Beidh cuid acu sin atá ag éalú ón gcogadh ag teacht anseo, suas le céad míle, a deir daoine. Bhíos ag caint le bean ó Bhaile Átha Cliath an tseachtain seo a thóg cúigear Úcránach isteach ina tig cúpla lá ó shin, máthair agus a ceathrar páiste.

Mhínigh sí dom go raibh triúr le teacht ar dtús ach nuair a tháinig an cúigear bhí sí níos mó ná sásta iad ar fad a thógaint ‘mar go raibh an spás aici’.

Tá’s aici go mbeidh na daoine seo léi ar feadh bliana ar a laghad, ó bheith ag caint léi bhraitheas go raibh tuiscint níos mó aici air seo ar fad, ach ní dúirt sí!

Tá mórán eile mar í in Éirinn agus níl aon dabht ann ach gur daoine ar leith iad agus ardmholadh tuillte acu.

Aríst ag dul ar ais go dtí an Dara Cogadh Domhanda agus na línte comhthreomhara atá ann le cúrsaí an lae inniu, le teaghlaigh scartha leis na fir ag troid in áit amháin agus na mná is leanaí ag teitheadh agus ag lorg tearmainn.

Caithfidh go bhfuil sé sa cheann acu go bhfuil seans ann ná cífidh siad a chéile aríst. Buaileann tocht bróin mé nuair a chuimhním air seo.

Tá na pictiúirí feicthe againn ar fad agus na saighdiúirí ag fágaint slán lena muintir. Fíorbhrónach ar fad.

Dheas leat a shamhlú go bhfuil réiteach éigin ag teacht.