Dáithí Ó Sé: Piontaí sa Pháirc... ceann de na tráthnónta is fearr agam le fada

The 2 Johnnies ag an gceolchoirm i gCorcaigh

Táim fós ag teacht chugam fhéin mar gheall ar an scéal a tháinig amach an tseachtain seo caite fé’s na Choc Ices – is dóigh liom go mbeidh orm dul ag caint le duine éigin!

Tháinig an tseachtain san sa bhliain nuair a thugaim aghaidh ar an Rinn i bPort Láirge mar is ann a dheineann muid Seal le Dáithí do TG4 gach bliain. Seachtain ghnóthach a bhíonn ann ach chomh maith leis sin is leath-shaoire a bhíonn ann dom.

Le bheith fírinneach bíonn an obair mhór déanta an tseachtain roimh ré agus ní bhíonn faic le déanamh i rith na laethanta sin ach suí isteach agus ar aghaidh linn.

Is ‘meaisín’ iad an fhoireann atá i Nemeton agus bímid ar fad ar an leathanach céanna!

Is breá liom baile Dhún Garbhán. Cuireann sé baile an Daingin i gcuimhne dom agus é ar an gcósta agus na mílte turasóirí ann gach samhradh.

Agus mé ag siúl timpeall an bhaile tar éis na hoibre ní raibh faic uaim ach Choc Ice. Chuas isteach go dhá shiopa agus ní raibh fáil orthu. Tá Circle K ar imeall an bhaile agus bhíos idir dhá aigne suí isteach sa charr agus dul agus ceann a lorg ansan.

Ar mo shlí ar ais go dtí’n gcarr chuas isteach go dtí an siopa deireanach agus cad a bhí istigh roimh ach mo Choc Ices! An ceann deireanach a bhí ann chomh maith.

Thógas é mar sórt comhartha ó Dhia Bhíos sásta. Ansan bhíos ag caint liom fhéin, an é seo an Choc Ice deireanach a bhí fágtha in Éirinn agus an ormsa a thit an phribhléid seo?

Cheapas ar an bpointe go raibh an t-ádh liom. Bhíos ag caint le cara an tráthnóna dár gcionn agus bhíos ag insint mo scéil. Thosnaigh mo chara ag gáire. Bhí sé díreach tar éis ceann a chríochnú agus dúirt sé go raibh leath-bhosca acu fágtha sa siopa! B’fhéidir nach bhfuil Dia chomh mór sin liom!

Bhí an aimsir go hálainn le linn mo chuid ama i bPort Láirge. Agus mé ag imeacht le sraith iontach eile fé m’ascaill, bhíos ana-shásta liom fhéin, cé go bhfuil scoilt anois idir mé fhéin agus an fear in airde tar éis mo thurais.

Bhíos ag déanamh ar an mbaile ach bhí detour le tógaint agam. Fuaireas glaoch ón mbeirt Johnnie AKA The 2 Johnnies chun gig mhór a bhí acu i gCorcaigh ar an Satharn a chur i láthair dóibh os comhair 15,000 duine i bPáirc Musgrave. Pints sa Pháirc ainm na hócáide.

Bhí an chraic go hiontach. Ceann dos na tráthnónta is fearr agam le fada. Basshunter, Declan Nerny, Pádraig ó Chontae an Chláir agus B*Witched a bhí ag canadh roimh ré agus ansan buachaillí Thiobraid Árann.

Chaithfeá é a thabhairt dóibh. Tá déanta go hiontach ag na leaideanna seo agus tá ana-chuid cleithí ina hataí acu. Tá siad greannmhar, tá siad in ann canadh agus amhránaithe iontacha atá iontu le bheith fírinneach. Scríobhann siad amhráin agus thar aon rud eile tá cur i láthair den gcéad scoth acu.

Bhí a fhios agam go mbeadh craic ann ach bhíodar ar leibhéal eile ar fad. Níl aon dabht ach go bhfuil muintir na tuaithe ina beo agus go láidir.

Sin é domsa don samhradh ar shlí, seachas a bheith ag scríobh daoibhse. Táim ag súil leis na cosa a chur in airde aríst. Corca Dhuibhne an tseachtain seo chugainn – ní fada a bheidh na cosa céanna in airde!