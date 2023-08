Dáithí Ó Sé: Oícheanta le Kathryn, bíonn siad déanach is lán le craic, go díreach  an meon atá ag teastáil don Rós!

Kathryn Thomas and Dáithí siar in 2011

Bhíos ag suí ar an scéal go mbeadh duine eile liom den gcéad uair ag láithriú an Róis i mbliana.

Tháinig an Boss chugam san Aibreán leis agus caithfidh mé a rá ar dtús gur cheapas go raibh rud éigin mícheart déanta agam an samhradh seo caite.

Ní raibh gan dabht agus nuair a fhéachann tú ar na figiúirí bhíodar ana-ard agus tar éis gan a bheith ann le linn Covid feadh dhá bhliain, bhí gach éinne ana-shásta go raibh an tsuim chéanna ann, mar is dóigh liom go raibh eagla ar dhaoine mar go raibh gach rud athraithe tar éis Covid.

An cheist a bhí ann ná an mbeadh an goile céanna ann?

An t-aon eagla a bhí ormsa ná an duine ceart a fháil agus duine a thuigeann cad go díreach atá i gceist leis an bhféile agus cad a chiallaíonn sí do mhuintir na háite.

Bhíos sásta nuair a thánadar ar ais le hainm Kathryn Thomas. Tá aithne agam ar Kathryn le fada an lá. Dheineamar an clár Charity You’re a Star le chéile sa bhliain 2006 agus is cairde maithe sinn ó shin.

Sea nach mór fiche bliain ó shin. Bhí an bheirt againn ag caint mar gheall air seo an lá deireanach agus an bheirt againn lag ag gáire leis na scéalta agus sinn ag dul siar ar bhóithrín na smaointe. Am iontach inár saol a bhí ann. An uair sin cheapas gur rabhas im’ Axl Rose agus ar shlí bhíos! I gcomhair míosa pé scéal é!

Ag caint ar Guns N’ Roses, bhí oíche iontach againn freisin nuair a tháinig Slash agus a bhanna go Bleá Cliath tamall maith ó shin.

Thugamar an oíche sin ag rince. Bhí míle oíche eile mar sin ann. Oícheanta le Kathryn, bíonn siad déanach agus lán le craic agus sin go díreach an meon atá ag teastáil le sult a bhaint as an Rós.

Is leath-Chiarraíoch í chomh maith agus tá a lán gaolta aici sa chontae agus níl aon dabht ach go mbeidh siad ana-mhórálach aisti agus go mbeidh tacaíocht láidir aici ann agus go mbeidh fáilte mhór roimpi.

Taobh amuigh de sin beidh gach rud mar is gnáth. Beimid ag bualadh leis na Rósanna an tseachtain seo chugainn agus táim ag súil go mór leis sin.

Bíonn sé suimiúil bualadh leo an chéad lá agus nuair a chíonn tú an difríocht a bhíonn ann an lá deireanach. Fásann siad ana-chuid sa mhí sin.

Ní dóigh liom go dtógann siad aon cheann dó, ach dúinne a bhíonn ag obair leo bíonn sé soiléir.

Tá’s agam nuair a bhíonn daoine ag caint ar an Rós bíonn an samhradh imithe agus nílimid ach ag tús mhí Lúnasa agus cé go bhfuil aimsir an gheimhridh againn le tamall fanfaimid dóchasach go mbeidh an dea-aimsir ann don Rós, aonach an Phoic agus na féilí eile a bheidh ann idir seo agus an fómhar.

Daoibhse atá ag cur na ceiste fén réim bia i láthair na huaire, tá gach aon ní ag dul sa treo ceart. Scaoileas na maidí le sruth an deireadh seachtaine seo caite ach bhí a fhios agam go raibh san ag teacht.