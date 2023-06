Dáithí Ó Sé: níor chuir mé cárta Lá na nAithreacha ag m’athair féin, ach is breá liom é a fháil

Tá saol an athar sa saol seo athraithe agus an tslí a fhéachann muid ar aithreacha athraithe chomh maith agus is maith an rud é sin.

Sinne an chéad ghlúin d’aithreacha a chaitheann an chuid is mó ama lenár bpáistí agus le tamall anuas is dóigh liom go dtuigim gur chaill na glúnta a chuaigh romhainn amach i gcuid mhaith slite.

Tá miotas ann go mbíodh na fir sin sa phub i gcónaí agus seans go raibh cuid acu, ach don bhformhór bhíodar ag obair agus ag obair go cruaidh agus murach iad a bheith mar sin ní bheadh bia ar an mbord tráthnóna agus sin fírinne an scéil!

Tá ana-chreidiúint ag dul dóibh agus caithfear é a rá níos minicí. Ní thuigeamar na rudaí ar fad a dheineadar dúinn. Ní fhacamarna ach an smachtóir.

Aríst nuair a bhíonn tú id’ dhaid thú fhéin is soiléire a chíonn tú é sin. Tá sé deacair a bheith ag tabhairt amach don bhfear beag agus do chroí ag briseadh ar an dtaobh istigh dó!

Sin ráite ní dóigh liom go bhfuair m’athair cárta riamh do Lá na nAithreacha – uaimse pé scéal é – ach deoch sa tigh tábhairne sna blianta deireannacha. Agus mé ag féachaint siar anois tá sórt náire orm nár chuireas, ach le bheith fírinneach ní raibh sé de nós chomh mór ag an am sin.

Tuigim mar athair cé chomh deas agus tábhachtach is atá na cártaí sin. Tá gach ceann fós agam agus bím ag cur leo gach bliain. Is minic a thógaim amach iad agus is breá liom a bheith ag féachaint orthu.

Bhí sé le feiscint le m’athair fhéin go raibh a shaol caite aige ag obair agus níl aon dabht ach go mbain sé sásamh as an saol, ach go raibh an iomarca ama caite ag obair agus go raibh ceangal níos láidre le bean an tí.

Tá sé sin nádúrtha mar go raibh maim i gcónaí linn. Sin an t-athrú is mó atá tarlaithe le cúpla bliain agus an t-athrú is tábhachtaí.

Níl faic ó do chuid leanaí ach do chuid ama, fiú má tánn tú suite síos in aice leo ag caint. Ní gá a bheith ag déanamh aon rud speisialta. Sin an ceart is mó atá foghlamtha agam mar athair.

Sea, bíonn gach duine againn traochta ach ní thógann sé mórán ardú ón dtolg agus dul amach ag imirt leo. An chéad uair eile a dheineann tú é sin, féach ar an meangadh atá ar an aghaidh atá os do chomhair amach.

Tá Lá na nAithreacha ann ar an nDomhnach agus táim súráilte go bhfuil cárta roghnaithe ag an bhfear beag – agus é naoi anois piocann sé a chárta fhéin agus bím ag súil go mór lena mbeidh scríte istigh ann.

Tá’s agam go bhfuil daoine ann a fhaigheann rudaí móra deasa don lá mór seo ach níl faic uaim ach an cárta. Is fiú milliún euro an cárta seo dom gach bliain agus thógfainn é roimh uimhreacha an Lató gach lá don tseachtain!

Bead ag cuimhneamh ar m’athair fhéin an Domhnach seo agus an méid a dhein sé dúinn agus ardóidh mé deoch dó agus mé fós ag tabhairt amach dom fhéin nár chuireas cárta chuige síos tríd na blianta!

Aon duine a cheapann nach bhfuil ann ach cárta, tá dearúd oraibh.