Dáithí Ó Sé: Mo chéad uair i mbaile seo na fáilte... ach beidh mé ar ais le mo shlat agus mo chlann!

Bhíos ag taisteal an tseachtain seo aríst, an uair seo go Maigh Eo agus go Béal Easa.

Bhí orm dul ar an nGoogle agus an Ghaelainn do Foxford a fháil. Ar chúis éigin ní raibh sé cloiste agam.

An cheist atá agam oraibh an tseachtain seo ná, an bhfuil daoine níos fáiltí in Éirinn ná mar atá i mBéal Easa?

Thugas ceithre lá ann agus níl aon bhréag ann nuair a deirim libh gur labhraíos le gach éinne a mhaireann ann.

Agus an chéad rud amach as béal gach éinne, ‘Dáithí, you’re welcome to Foxford’.

Bhí gach éinne chomh deas agus fáilteach. Bhíos ag magadh leo go rabhas ag dul timpeall an bhaile ag béiceach ‘Kerry for Sam’ agus bhíodar sínte ag gáirí fúm agus le scéal ná beidh Cillian O’Connor leo i mbliana bhíodar ag guí gach rath ar fhoireann na Ríochta chomh maith. Bheadh cáil ar an mbaile ó thaobh an mhillinn olla atá anseo ó 1892 agus ag siúl timpeall na monarcha tá spiorad na háite le brath ann.

Ní haon ionadh go mbíonn na sluaite ag teacht anseo dos na píosaí breátha a dheineann siad. Deineann siad bia iontach chomh maith na laethanta seo dála an scéil!

Ag siúl timpeall an bhaile tháinig duine éigin chugam le mála mór le cístí deasa ó O’Hara atá lonnaithe ar an mbaile. Níor mhaireadar i bhfad. Nílim ag magadh, d’fhéadfainn dul i dtaithí air seo.

Bhí sé ana-shoiléir ó bheith ag caint le daoine gur áit í seo a tharraingíonn go maith le chéile. De ghnáth nuair a fhanann tú i mB&B tagann an bricfeast amach as mála a tháinig amach as ollmhargadh éigin, ní mar sin a bhí ar an mbaile seo.

Tháinig gach rud ón mbúistéir áitiúil agus blas dá réir ón bpláta! Nuair a bhí do chuid ite agat, bhí Muintir Moloney chugat le níos mó.

Níor thuigeas go dtí go rabhas ann, ach is baile mór iascaireachta é agus tagann daoine ann ó i bhfad is i gcéin.

Bhíos ag caint le fear ón Albain a bhí ann i gcomhair cúpla lá.

Mhínigh sé dom cad a chiallaigh iascaireacht dó.

Ní díreach chun iasc a fháil a bhí sé ann, dúirt sé go gcuireann an áit ina bhfuil sé go mór leis agus seasann Béal Easa amach mar cheann dos na háiteanna is fearr leis.

Is dócha an té ba cháiliúla a tháinig amach as an áit is ea an tAimiréal William Brown, an fear a bhunaigh Cabhlach na hAirgintíne a rugadh cothrom an lae inné, an 22 Meitheamh 1777, ar an mbaile seo. Tá dealbh dó ann agus níos tábhachtaí domsa b’fhéidir tá a ainm le craobh Chomhaltais na háite.

Bhíos ag obair chomh maith le linn a bheith ann, ceol ábhar an lae agus arís níor thuigeas go raibh an oiread ceoil sa dúthaigh seo. Ceoltóirí óga ag teacht as gach cúinne.

Le bheith fírinneach ní raibh aon rud ar eolas agam fé Bhéal Easa agus sórt náire orm mar gheall air.

Níl aon dabht ann ach go mbead ar ais anseo agus an chéad uair eile beidh mo shlat im’ theannta agus mo bheirt sa bhaile chomh maith.

Maigh Eo Abú, ach Ciarraí go deo!