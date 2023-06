Dáithí Ó Sé: Is breá leis an bhfear beag Messi agus Mbappé agus bhí sé chomh sásta iad a fheiceáil

Dáithí Ó Sé le bratach Paris Saint Germain in Les Parc des Princes ag an deireadh seachtaine

Is dóigh liom go rabhas ag rá libh tamall o shin ná rabhas riamh sa Fhrainc. Ní chreideann daoine mé nuair a deirim leo. Sea, bhíos in áiteanna aite ar domhan ach ní rabhas riamh sa Fhrainc!

Bhíos 47 Dé hAoine seo caite agus sna blianta sin ní rabhas ann ach 47 bliain, agus lá amháin bhí sé sin chun athrú. Sea, bhíomar ag dul go Páras don ndeireadh seachtaine.

Bhí sé beartaithe againn dhá uair le mo chuimhne dul chun na Fraince síos tríd na blianta agus bhí sé bookálta agam chomh maith agus ar chúiseanna áirithe níor tharla sé. Bhuel tharla seo Dé Sathairn.

Sé a bhí sa cheann againn ná aghaidh a thabhairt ar chluiche Paris Saint Germain. Is breá leis an bhfear beag iad – go mórmhór Messi agus Mbappé agus cúpla duine eile nár chualas trácht riamh orthu – ach bhí sé chomh sásta iad a fheiscint. Chomh maith leis sin ar fad, seo cluiche deireanach Messi leo agus mar a tharla bhí an tsraith buaite acu.

Sea, PSG seaimpíní na Fraince 2023. Le bheith fírinneach ní raibh a fhios agam é sin go dtí’n tráthnóna sin. Dhein sé an ócáid níos speisialta mar cheap an fear beag gur d’aon ghnó a dheineas é. Scaoileas leis!

Ag dul isteach go dtí’n gcluiche bhí geansaí as baile gorm Chiarraí á chaitheamh agam. Dathanna céanna le PSG agus in ómós do Chiarraí tar éis Corcaigh a bhualadh.

Ní rabhas taobh istigh dos na geataí nuair a tháinig fear ón staid chugam agus chuir sé ceist orm mar gheall ar an ngeansaí. Dúirt leis gur geansaí Chiarraí a bhí ann. Peil Ghaelach agus ní raibh aon bhaint aige le sacar.

Dúirt sé liom toisc ná raibh éinne as Éirinn ag imirt ní raibh cead agam an geansaí a chaitheamh mar a bhí agus go raibh orm an taobh istigh a chur ar an dtaobh amuigh. Cheapas go raibh sé ag magadh. ‘Haigh a bhuachaill, sinne Seaimpíní na hÉireann agus bhuamar ar Chorcaigh níos luaithe.’ Níor thóg sé aon cheann dom agus ní raibh sé ag magadh. Chaitheas a dúirt sé a dhéanamh.

Clermont a bhí leo tráthnóna Dé Sathairn agus caithfidh mé a rá go raibh an ócáid ar fheabhas. Ar cheann dos na rudaí a chuir ionadh orm bhí nuair a chuaigh Messi ar an liathróid go raibh cuid mhaith daoine ag búáil.

Tá cuid mhaith de lucht leanta PGS míshásta – fiú nuair a tháinig an fhoireann ar fad amach ag deireadh na hoíche thosnaigh an bhúáil chéanna in athuair. Is cuma leis is dóiche – a chuid déanta aige agus é leath-imithe cheana féin. Níor dhein sé mórán i gcaitheamh an chluiche. Ritheas fhéin níos tapúla agus mé ag iarraidh an leithreas a bhaint amach leis an bhfear beag!

Níl aon dabht ach gurb é Mbappé cnámh droma na foirne sin agus thug sé taispeántas. Ar cheann dos na rudaí is breátha liom mar gheall air tá go mbíonn sé i gcónaí ann le meangadh gáire ar a aghaidh.

Bhí ana-chuid grá ann ar an oíche chomh maith do Sergio Rico an cúl báire. Thit sé de chapall ní rófhada ó shin agus ghortaigh sé é fhéin go dona agus bhí sé soiléir ón slua go bhfuil siad ag cuimhneamh air.

Cé gur chaill PSG 3-2, bhí an tsraith buaite acu agus bhí ealaíona spéire ann agus seó ag féachaint siar ar a raibh buaite ag PSG síos tríd na blianta.

Bhí sé nach mór meán oíche nuair a d’fhágamar an staid. Ard-oíche go deo agus oíche a rachaidh isteach sa leabhar mór lá éigin.

Vive la France!