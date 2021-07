Dáithí Ó Sé: Fuinneamh úr agam anois tar éis seachtain a chaitheamh le mo mhac i mo cheantar dúchais

Thugas nach mór seachtain ag an dtobar. Áit a thugann fuinneamh dom treabhadh ar aghaidh, ar nós na gréine ar d’aghaidh.

Sea bíonn coiscéim níos éadroma agam ag fágaint Chorca Dhuibhne. Tá tamall fada ó bhíos ó dheas agus deirim i gcónaí go dtuigim é seo níos mó nuair a bhím ann.

De ghnáth is ar feadh dhá oíche a bhím ann, ach an uair seo ó Dhomhnach go hAoine agus bhaineas sásamh as gach nóiméad do.

Mé fhéin is an fear óg a bhí ar an dturas seo agus é ag aois anois go mbím in ann dul gach aon áit. Seo an chéad uair go rabhas ann agus Fungi imithe.

Tá sé soiléir go mbraitheann muintir an bhaile go bhfuil sé imithe.

Deilf nó gan deilf, chuamar amach ar Bhá an Daingin agus bhí sé glórmhar. Dhá uair an chloig níos taithneamhaí ní raibh agam le fada.

An ghrian agus an bháisteach anuas orainn agus ba chuma sa diabhal linn. Ní raibh cuid den dturas báid socair agus cheapas ná beadh an fear beag sásta leis sin – ach ba é sin an chuid is fearr den mhaidin a bhí aige, a dúirt sé.

Tá sé ag aois anois go bhfuil suim aige i ngeansaithe CLG agus cúpla ceann deas aige chomh maith.

Thánamar amach as baile an Daingin le geansaí álainn na Gaeltachta. Cé go bhfuil dathanna Chiarraí ar gheansaí Lios Póil, bhí a shúil aige ar an gceann sin.

Siar linn go Páirc Ghallarais le dhá chamán agus an geansaí nua seo. Ní gach lá a chífeá fear leis an ngeansaí seo ag iomáint sa pháirc seo.

Bhí ana-shuim aige cloisint fés na báirí ar fad a fuaireas sa pháirc sin, gan dabht ní rabhas ag cur leis an méid a fuaireas in aon chor!

Thar falla linn isteach ar Thráigh na Muirí. Bhí sé ar fad againn ar bhéal an dorais nuair a bhíomar óg, ach is dócha ná thuigeamar é sin ag an am.

Nach ait an rud é, ach ní chuireann an bháisteach isteach ar an ndream óg. Bhí lá amháin agus sinn ag tiomáint timpeall Cheann Sléibhe agus thánamar chomh fada leis an nDún Mór agus cáil air seo anois mar gheall ar an scannán ‘Star Wars’ gan dabht.

Suas taobh an chnoic leis an mbeirt againn. Éinne a bhí anseo riamh tá’s acu go bhfuil ceann dos na radharcanna is deise amach ar na Blascaodaí le fáil. Thabharfá an lá ann ag féachaint amach orthu.

Cé ná raibh cead a bheith ag ithe ná ag ól taobh istigh bhí na bialanna lán taobh amuigh agus daoine ag iarraidh na ceathanna a sheachaint.

Bhí áit amháin agus sé cinn de bhoird taobh amuigh acu. Nóiméad amháin bhíodar ar fad lán le daoine ag ordú bígh agus an chéad nóiméad eile sheas gach éinne suas agus d’imigh siad leo mar go raibh cith báistí ag teacht.

Níl aon dabht ach go bhfuil sé tuffálta orthu. Bheadh trua agat dóibh.

Caithfidh mé a rá go raibh bia den scoth agam gach aon lá agus níor chuir braon uisce isteach orainn.

Leis an bhfear óg agus mo mháthair sa bhaile fuaireas deis nó dhó éalú agus bualadh le cúpla duine.

Tá tamall ann ó bhí turas chomh deas agam.