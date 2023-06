Dáithí Ó Sé: Éire ag cailleadh agus an Choc Ice ag imeacht... tá nuacht mhaith de dhíth anois!

Anois, nuair a deirim droch-scéalta is rudaí beaga iad i gcomparáid le heachtraí móra an tsaoil atá ag tarlú i láthair na huaire agus tá sé tábhachtach é sin a rá ar eagla go gceapann sibh go bhfuil an ‘canapé’ caillte agam.

Tháinig an chéad cheann dos na scéalta chugam agus chugainn ar fad ar an Aoine. Sea, Éire sa Ghréig agus gach éinne ag caint ar Evan Ferguson agus go raibh deis iontach againn trí phointe a thabhairt abhaile.

Bhí Evan lárnach agus níl aon dabht ann gur cúis dóchais atá ann go bhfuil sé linn, ach ní raibh an oíche linn.

Is dóigh liom go bhfuil sé ráite agam cheana ach is maith liom Stephen Kenny, ach caithfidh mé a rá nach bhfuil aon ádh ag baint leis an bhfear. Deireann daoine eile go ndeineann tú d’ádh féin agus tá cuid den bhfírinne ansan chomh maith.

Dheas liom dá mbeadh sraith mhaith buanna aige dó siúd agus dúinne.

An mhaidin dár gcionn bhíos ag dul tríd scéalta nuachta an lae agus thánna trasna ar an scéal seo agus bí ag caint ar mhí-ádh Stephen Kenny, bhuel éist leis seo.

Níor thugadar ainm an fhir ach thóg na póilíní an fear seo in Illinois sna Stáit Aontaithe. Thosnaigh an scéal agus an fear seo ina chodladh agus bhí sé ag taibhreamh go raibh fear tar éis briseadh isteach ina thig agus thóg sé amach a ghunna agus scaoil sé urchar leis an bhfear eile.

Gan dabht ní raibh éinne ann, ach bhí sé tar éis a ghunna a úsáid agus scaoil sé é fhéin sa chos. Ní raibh sé i bhfad á dhúiseacht fhéin déarfainn!

Tháinig na póilíní agus d’inis sé an scéal dóibh agus bhí go maith go dtí go ndein na póilíní cuardach eolais agus fuaireadar amach ná raibh aon cheadúnas ag an bhfear don ngunna agus tógadh é.

Droch-lá don bhfear codlatach agus a mhéara tochasach! Beidh sé os comhair na cuairte an tseachtain seo chugainn in athuair.

An scéal a chuaigh i bhfeidhm – nó a chuir isteach orm b’fhéidir – ab é an ceann go bhfuil deireadh ag teacht le ‘Choc Ices’ – nílim in ann é seo a thógaint in aon chor. Tá cuimhní iontacha againn ar fad ar an uachtar reoite seo.

Gan dabht ní raibh aon ‘Magnums’ ná faic ardnósach ann na laethanta sin. Bhí an Choc Ice ann dúinn ina am an ghátair agus cad a dheineann muid leis ach droim láimhe a thabhairt dó.

Ba cheart go mbeadh náire orainn.

Tá an oiread clú agus cáil ar an uachtar reoite seo go bhfuair sé áit i gceann d’amhráin Christy Moore agus é ar a shlí go Lios Dún Bhearna.

Bhí col ceathrair a tháinig abhaile ó Chicago bliain agus bhíomar ag dul go dtí an siopa.

Ní raibh aon Ghaelainn aige agus sé a dúirt m’athair leis – nuair a bheidh na leanaí eile ag tabhairt ordú d’fhear an tsiopa béic amach ‘agus choc ice domsa’ agus sin go díreach a fuair sé!

Pé scéal é tá mo sheachtain sa Rinn i bPort Láirge ag fanacht liom agus seo seachtain atá go maith dom chroí agus ní bhíonn aon ádh ag teastáil.

Tá mé ag dul amach anois díreach chun Choc Ice a fháil sara mbeidh siad ar fad imithe!