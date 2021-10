Dáithí Ó Sé: Dún do shúile agus éist le Tony McMahon ag seinm Port na bPúcaí... tá rí an bhosca ceoil ar shlí na fírinne

Is cuimhin liom nuair a thánag an Ghaillimh ar dtús bhíodh agus tá fós ana-chraic agus ceol i dtábhairne an Crane sa chathair, go mór mhór maidin Domhnaigh.

An uair sin bhíodh ar an bpub dúnadh idir a dó agus a ceathair – agus is minic go raibh na doirse dúnta agus sinne istigh.

Bhíodh na piontaí níos deise nuair a bhíodh na doirse dúnta, fé mar is eol dúinn ar fad. Nuair a d’osclaítí na doirse ag a ceathair, ní chífeá ach bús deataigh ag gabháil amach – bhí cead tobac a chaitheamh istigh an uair sin.

Bhíodh leithéidí Seán Ryan agus Pat Conneely ag seinnt ann na laethanta sin agus ní raibh áit níos fearr le bheith.

Mé fhéin agus mo dheartháir Caoimhín a théadh ann agus tráthnóna Domhnaigh amháin agus sinn istigh chualamar go raibh Tony McMahon ag seinnt i dTigh Hughes ar an Spidéal an oíche sin.

Níl fhios agam conas a tharla sé ach bheartaíomar dul agus aríst níl a fhios agam conas a tharla sé ach fuaireamar síob siar!

Chloisfeá a cheol ó Bhearna agus is cuimhin liom an cúinne a chasadh a thugann suas go Tigh Hughes thú agus an t-atmaisféar bhí sé ag teacht amach romhainn.

Bhí rí an mhileoidin, Johnny na gConnellys, istigh le Tony ag seinnt agus mise dá rá leat, ach go rabhamar tagtha!

Bhí an féasta ceoil seo ag leanúint agus ag dul i bhfeabhas de réir mar a bhí an lá eisceachtúil seo ag dul ar aghaidh. Le bheith fírinneach bhíodh sórt cuma chancrach ar Tony go minic, ach ní raibh sé mar sin in aon chor. Bhí sé ana-dheas linn. D’éist sé le gach duine an oíche sin idir cheoltóirí agus amhránaithe.

Seo an chéad uair a chonaic mé Tony McMahon, bhí sé mar léiritheoir le RTÉ gan dabht agus b’é The Pure Drop ceann dos na cláracha a bhí féna bhráid. Dheineadar clár ó Óstán Dhún an Óir timpeall na bliana 1988 agus bhí m’athair ag canadh ar an gclár agus is cuimhin liom a bheith ann. Is cuimhin liom chomh maith a bheith ana-bhródúil as m’athair as a bheith ar an dteilifís!

Rud eile a thug Tony McMahon agus m’athair le chéile ná an grá a bhí acu do cheol Joe Cooley. Thug m’athair a shaol ag caint ar Joe Cooley, fear go raibh aithne aige ar ós na blianta a chaith sé i Chicago.

Gan dabht ní raibh éinne in ann ceol Cooley a sheinnt ar nós Tony. Ba dhóigh leat gurb é an fear é fhéin a bhí ann, bhí sé dochreidte.

Mar cheoltóir bhí sé go smior agus go smúsach ag McMahon, ba dhóigh leat go raibh beirt ag seinnt agus é ina aonar. Bhí an lámh chlé chomh maith leis an lámh dheas. Is mó port a thagann isteach i mo cheann nuair a smaoiním ar Tony McMahon agus is dóigh liom go bhfuil ana-chuid mar seo. Domsa, ’sé Port na bPúcaí a shárshaothar – tá sé ar nós go dtáinig an port sin ar an saol le go seinnfeadh Tony McMahon é.

Ní fonn mall amháin an píosa ceoil nuair a bhíodh Tony ar na cnaipí. Má tá cúpla nóiméad agat cuir ar siúl an port agus dún do shúile.

Beirt ríthe an bhosca caillte againn le cúpla mí, Tony McMahon agus Joe Burke. Dheas liom cuimhne amh go bhfuil an bheirt ag luí isteach i gcúpla ríl agus bús á bhaint acu as na boscaí ceoil!