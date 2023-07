Dáithí Ó Sé: Déanann cúpla lá ar ais i gCorca Dhuibhne maitheas don anam

An turtar in Oceanworld

Bhí sé in am tabhairt fén dtobar agus Corca Dhuibhne a bhaint amach. Tugaim fhéin agus an fear beag ‘spin’ ó dheas gach bliain agus bíonn bean an tí sásta an áit a bheith aici fhéin gan éinne ag cur isteach uirthi.

Tuigim di, sin mar a bhíonn domsa nuair a bhíonn an bheirt imithe go Meiriceá sa samhradh agus mise sa bhaile ag obair.

Leis an aimsir bhreá a bhí againn bhíos ag rá liom fhéin go mbeidh cúpla lá deas againn ar an dtráigh i mBaile na nGall. Chomh luath is a thánamar go Trá Lí bhí ceo timpeall ár gcluas! An tseana-aimsir sin a thagann gan samhradh agus a fhanann mí nó dhó uaireanta.

Is breá le mo mháthair an fear beag a fheiscint ag teacht, ní thógann sí puinn ceann don leaid a bhí beag uair amháin níos mó agus is cuma leis an bhfear mór sin.

Tá sé chomh sásta go mbíonn am iontach ag an mbeirt. Ní raibh na scoileanna ar fad críochnaithe, dá bhrí sin bhí fuadar deas timpeall na háite ach ní raibh sé ró-phlódaithe. Seans go bhfuil sé sin athraithe ó shin. Agus an aimsir mar a bhí ba é Oceanworld ar an mbaile an chéad stad. Bíonn an áit seo go hard ar an liosta gach bliain agus fonn air tabhairt fé an dara babhta roimh dhul abhaile chomh maith.

Is áit iontach í. Den gcéad uair chnoc turtar mór groí ann agus bhí ionadh orm cé chomh mór is a bhí sí agus í istigh sa tanc le siorcanna.

Chuireas ceist ar oibrí a bhí ann agus mé ag déanamh iontais di seo. ‘Ó tá sí anseo le deich mbliana’ – chuireas mo cheann faoi le náire! Ní fhaca riamh í agus mé ann gach samhradh!

Bíonn síob abhaile ag mo dheartháir ón obair sa Daingean gach lá ag 6.45in. Fuaireas síob isteach sa bhaile. Cheapas go mbeadh am ag an bhfear beag agus mo mháthair le chéile gan mise timpeall, ‘bondáil’ má thuigeann tú leat mé, bhí mo bhondáil fhéin le déanamh agamsa!

Bhaineas amach cúpla tigh. Chuas go Fergus ar dtús – chaith m’athair 40 bliain ag seinmt leis agus is breá liom glaoch isteach chuige. Tig Bawns agus Hannaí agus sin mo chuid.

Is breá liom cúpla uair a chaitheamh istigh leo, leaideanna go rabhas ar scoil leo agus gach aon rud.

Ní raibh an mhaidin dár gcionn ró-olc agus thugamar aghaidh ar pháirc chaide Ghallaruis. Thugamar caid linn agus chaitheamar tamall deas ann. Ní raibh faic ón bhfear beag ach dul ag snámh agus thugamar fé Bhaile na nGall. Isteach leis an mbeirt againn dtí’n uisce. Bhí sé go hálainn. Tar éis teacht amach chaitheamar tamall fada eile ag spraoi ar an dtráigh. Deineann laethanta mar seo maitheas don anam.

Bhí orainn tabhairt fén mbaile Dé hAoine mar go raibh cóisir ag an bhfear beag, cé go raibh fonn orm fanacht tamall eile. Bheadh sé deas a bheith i gCiarraí don gcluiche i gcoinne Thír Eoghain agus leis an tslí a chuaigh an cluiche céanna, bheadh sé milis ar fad.

Má leanann siad orthu ag imirt mar sin, beidh sé deacair iad a stopadh. Corca Dhuibhne an tseachtain seo caite, Sráid na Cathrach an tseachtain seo. Seas siar!