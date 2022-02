Dáithí Ó Sé: Cluiche rugbaí agus barr Chnoc Bréanainn i measc na rudaí nach bhfuil déanta agam

Ceann dos na rudaí is fearr fé a bheith in ann dul amach aríst agus bualadh le daoine ná na comhráitií aite úd a thagann aníos agus daoine ag ól.

Bhí ceann agam an oíche eile ar ‘rudaí ná raibh déanta agam’. Rudaí a shamhlófá atá déanta ag gach éinne.

An chéad cheann a tháinig aníos ná fén leabhar Ulysses – ní raibh an leabhar seo léite ag éinne ag an mbord.

Tá an oiread cainte fén ‘leabhar iontach seo’ go gceapann daoine go bhfuil sé léite ag gach éinne. Ní hamháin ná raibh sí léite ag éinne againn, níl aithne againn ar éinne go bhfuil an leabhar seo léite acu!

Chuas ar an nGoogle agus deirtear go bhfuil sí ar cheann dos ‘na leabhra is tábhachtaí sa litríocht sa tír seo’. Is cuimhin liom iarracht a dhéanamh í a léamh cuid mhaith blianta ó shin, caithfidh mé iarraidh eile a dhéanamh, b’fhéidir!

Seo ceann a chuir gach éinne ag gáire – ní rabhas riamh sa bhFrainc!

Bhíos i mórán tíortha agus áiteanna aite, chuas chomh fada le Sydney na hAstráile i gcomhair dhá lá uair amháin (scéal fada, níos faide ná an turas fhéin!) bhíos i 39 dos na stáit i Meiriceá, bhíos ar fud na hEorpa ach ní rabhas riamh sa bhFrainc agus níl a fhios agam canathaobh!

Is cuimhin liom uair amháin na blianta siar, bhíos in ainm is dul don deireadh seachtaine. Chuas amach an oíche roimh ré agus d’fhanas amuigh rófhada agus níor dhúisigh mé in am agus níl ansan ach cúis amháin ná rabhas riamh sa bhFrainc!

Ní rabhas riamh ag cluiche rugbaí. Fágfaidh mé an ráiteas ansin i gcomhair cúpla soicind.

Pé rud mar gheall ar an ndá rud thuasluaite, níor chreid éinne an ceann seo. Ach tá sé fíor.

Ní raibh dúil mhór riamh agam dul ann. Is maith liom a bheith ag féachaint ar an bhfoireann náisiúnta agus nuair a bhíonn na cúigí ag déanamh go maith. Is cuimhin liom é seo a rá le Mick Galwey cúpla bliain ó shin agus níor chreid sé siúd mé ach an oiread ná rabhas riamh ag cluiche.

Gheall sé ar an bpointe go dtabharfadh sé go cluiche mé. Tharla an phaindéim agus níor tharla sé fós.

Bhreá liom an tráthnóna a chaitheamh le Mick pé scéal é – aon oíche a thugas leis bhí ana-ócáid ann. Is breá le daoine an fear sin.

Níos cóngaraí don mbaile, ní rabhas riamh ar bharr Chnoc Bréanainn. Nílim ach leathmhíle ó bhun an chnoic agus thugas mé shaol ag féachaint suas air, ach ní fhaca an Carrachán riamh ón mbarr.

Dheas liom fáil amach an mó duine eile ó Pharóiste Múrach atá sa bhád céanna liom? Ná habair go bhfuilim liom fhéin.

Pé rud faoi dhul go dtí an Fhrainc nó cluiche rugbaí nó leabhar Shéamuis Seoige a léamh, táim chun barr Chnoc Bréanainn a bhaint amach sa samhradh agus táim chun na pictiúirí a chur leis an bpíosa.

Anois sin cuid do mo liosta agus na rudaí a cheapfá a bhí déanta, seal s’agat féinig anois. Cad atá fós le déanamh agatsa?