Dáithí Ó Sé: Cás ó m’óige a thug ar ais mé chuig lá leis na laochra peile in éineacht le m’athair

Bhíos ag rá libh an tseachtain seo caite go rabhas sa bhaile i gCorca Dhuibhne an tseachtain roimh ré agus díreach sara bhfágas chonac sean-chás uaim.

Sean-chás go raibh aithne mhaith agam air ina raibh gach aon ní príobháideach a bhain liom agus mé im’ dhéagóir. Déarfainn gur tháinig an cás seo ó Mheiriceá an chéad lá mar sin an chuma atá air agus ar shlí éigin bhain sé mise amach 30 bliain ó shin.

Nach ait an rud é, ach is cuimhin liom formhór na bpíosaí agus iad á gcur isteach agam.

Bhí sean-phíosaí nuachta ann ó nuair a bhíos ag imirt leis an nGaeltacht fé aois, seanlitreacha ó chailíní a bhí ar chúrsaí Gaelainne. Bhí orm iad sin a dhó!

Mar mhagadh atáim, rudaí soineanta ar fad a bhí iontu – caint ar an aimsir is mar sin. Ní raibh mórán ag cur tinnis orainn an uair sin.

Ach an rud is mó a léim amach chugam agus bhí dearúd déanta agam cá raibh sé curtha agam agus le bheith fírinneach cheapas go raibh sé caillte agam, leabhar nótaí beag agus le hainmneacha sínithe istigh.

Bhíodh m’athair i gcónaí ag obair agus thug sé go cluiche amháin caide mé agus mé ana-óg – 1981 agus bhíos cúig. Is cuimhin liom an lá sin chomh maith agus tá sé fós soiléir i m’aigne. Lá gránna báistí a bhí ann agus bhí Ciarraí ag tabhairt aghaidh ar Uíbh Fhailí i gCill Orglan i gCiarraí i gcluiche sraithe.

Bhíodh uimhir a 5 ar dhroim Pháidí Uí Shé an uair sin agus chuir mo mháthair an uimhir sin ar an ngeansaí Chiarraí a bhí á chaitheamh agam agus mé ag dul dtí’n gcluiche.

Bhí díomá orm nuair a chonac Páidí ag teacht amach le uimhir a 2 ar a dhroim – ach chuireas an díomá sin díom nuair a thosnaigh an cluiche.

Bhíodh m’athair ag seimnt i dTigh Pháidí an uair sin agus tar éis an chluiche bhí sé socairte ag m’athair go dtabharfadh Páidí isteach go dtí’n seomra feistis mé chun na sínithe ar fad a fháil agus sin mar a tharla.

D’fhan m’athair taobh amuigh agus isteach liom le Páidí. Seomra Chiarraí ar dtús agus isteach liom go leaideanna Uíbh Fhailí ina dhiaidh sin. Is cuimhin liom Jack O’Shea, Pat Spillane, Seán Walsh, Ógie Moran a fheiscint agus sa tseomra eile Tomás Connars, Martin Furlong, Liam Currams agus eile.

Bhí cúpla fear eile istigh ann agus níor aithníos iad, ach má fhéachann tú ar na sínithe bheadh cúpla ainm in airde an bhliain dár gcionn mar go mbeidís mar sheaimpíní in 1982.

Bhí deoir lem’ shúil ag féachaint tríd an gcás sin agus na cuimhní ar fad ag teacht thar n-ais, go mórmhór an leabhar sin.

Bhí cúis ann nár thug m’athair ach go dtí cluiche amháin mé agus sin mar go raibh sé ag obair, mar go raibh air dul ag obair chun bia a choimeád ar an mbord.

Nuair a bheidh an bord lán agam fhéin is amach go cluichí a bhead leis an bhfear óg le cuimhní agus cuimhní maithe a dhéanamh!