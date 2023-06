Dáithí Ó Sé: Ar nós Tubs, tá sos beag uaim ó rollchóstóir an tsaoil!

Bhíos ag rá libh an tseachtain seo caite go rabhas ag súil le briseadh ón obair agus le bheith fírinneach níor thuigeas go dtí inniu cé chomh mór is a bhí sé ag teastáil uaim.

Tá sé ar nós a bheith ar rollchóstóir agus ní bhuaileann sé thú go dtí go dtagann tú as agus an chéad rud eile bíonn do cheann agus do bholg bunoscionn.

Tarlaíonn sé seo gach aon bhliain dom, ach le himeacht na mblianta tógann sé achar ama níos faide uaim teacht chugam fhéin gach bliain. Bead i gceart i gceann cúpla lá.

Bhí na gradaim stíle VIP ar súil i mBleá Cliath ar an Aoine agus seo oíche a thaitníonn go mór liom. Deis iontach atá ann teacht le chéile le cairde.

Bhíos díreach róthraochta an uair seo. Bhíos in ainm is dul suas go dtí an lá seo an tseachtain seo caite agus dheineas cinneadh fanacht sa bhaile. Ní oíche amháin atá anseo dom ach dhá lá. Bheinn imithe an lá ar fad ar an Aoine, fanacht thar oíche agus abhaile an lá dár gcionn agus gach a bhaineann leis sin.

Bhíos ag féachaint ar an pictiúirí ar fad agus ar shlí bhíos sásta a bheith sa bhaile ach ag an am gcéanna bhí a fhios agam go raibh an chraic go maith ann. Fuaireas cúpla teachtaireacht ó dhaoine ag fiafraí cá rabhas agus bhí sé sin go deas.

Bhíos ainmnithe d’fhear stíle na bliana agus bhí a fhios agam ná rabhas chun é a fháil. Bhuas é seo dála an scéil sa bhliain 2010, sea arsa tusa nuair a bhíos i bhfaisean!

Bhíos chomh traochta gur chailleas an Late Late deireanach le Tubs. Caithfidh mé féachaint siar air. Ní rabhas ag caint leis le tamall ach ó bheith ag léamh mar gheall air, is dóigh go raibh sé sásta a bheith críochnaithe leis.

Tá teachtaireacht ann dúinn ar fad. Is cuma cé thú fhéin, tagann deireadh le gach rud agus is dóigh liom an tslí chun é a dhéanamh ná ‘fág an stáitse agus an banna fós ag seimnt’ agus sin go díreach an rud a dhein sé! Guím gach rath air. Is fear ana-dheas é!

Thugas an Satharn ar an dtolg tar éis dúinn a bheith amuigh don mhaidin. Nuair a thána chugam fhéin bhí an cluiche idir Ceatharlach agus Uíbh Fhailí ag tosnú agus caithfidh mé a rá muna rabhas im’ dhúiseacht roimhe seo bhíos anois.

Bhí daoine ag caint le tamall mar gheall ar Luimneach agus Tiobraid Árann agus an Clár le Corcaigh, bhuel ba é an cluiche ceannais i gCorn Joe McDonagh an ceann ab fhearr dar liom.

Cheapas, mar a cheap ana-chuid eile, go mbeadh pocanna éirice ann ag an ndeireadh, ach bhí buille amháin i lucht Cheatharlach. Cé go bhfuil teacht aniar iontach déanta ag Uíbh Fhailí le tamall, bhíodar píosa beag gairid an uair seo agus do chontae a bhí ar bharr an liosta chomh minic síos na blianta ní foláir nó go bhfuil sé deacair orthu.

Tá Ciarraí i gCorcaigh ag an ndeireadh seachtaine. Ní bheidh sé éasca ach caithfidh siad an beart a dhéanamh!