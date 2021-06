Dáithí a thug dhá thaobh an Tuaiscirt le chéile ar son dlí úr orgán

Dáithí Mac Gabhann ag an bhalla in ómós dó i mBéal Feirste an tseachtain seo

Thug miongháire cáiliúil an bhuachalla óig Dáithí Mac Gabhann polaiteoirí an Tuaiscirt le chéile, a dúirt a athair inné.

D’aontaigh Sinn Féin agus an DUP an dlí deonaithe orgán a athrú, rud a chiallaíonn go mbeidh 200 duine breise in ann deonú a fháil gach bliain sa Tuaisceart.

Rugadh Dáithí (4) le fabht ar a chroí agus tá sé ar liosta feithimh le haghaidh croí úr ó shin.

Agus dúradh le Seachtain inné go bhfuil rialtas na hÉireann ar tí an dlí a athrú sa deisceart le go mbeadh gach duine ar an liosta deontóirí go huathoibríoch – faoi láthair caithfear a roghnú a bheith ar an liosta.

Inné bhailigh tuismitheoirí Dháithí, Máirtín agus Seph, ag ‘Balla Dháithí’ ar Bhóthar na bhFál i mBéal Feirste agus iad gealgháireach.

“Dúradh liom gur miongháire Dháithí a thug an dá thaobh le chéile agus aontaím leis sin,” a dúirt Máirtín.

“Tá mé ar crith go fóill mar tharla sé chomh gasta sin. Ní raibh dóchas ar bith agam, ansin fuair mé scairt ghutháin ón Chéad-Aire Paul Givan go mall oíche Déardaoin ag rá liom go mbeadh an DUP ag tacú leis an athrú dlí.

“Bhí mé sa charr ag tiomáint ach d’aithin mé a ghlór agus deich mbomaite níos moille scairt sé arís orm leis an scéal go mbeidh sé sa reachtaíocht sula mbeidh deireadh leis an Tionól seo ar an bhliain seo chugainn.”

Bhí feachtas bríomhar meán sóisialta ag an teaghlach Gaelach, feachtas a bhain duais ag Oireachtas na Gaeilge 2020.

“Leis an athrú dlí seo, thiocfadh le suas le 200 deontóir sa bhreis a bheith ann sna Sé Chontae amháin gach bliain.

“Thig linne croí a fháil ón deisceart nó ón Ríocht Aontaithe.

“Bhuail muidne leis an Aire Sláinte Simon Harris roinnt blianta ó shin nuair nach raibh rialtas sa Tuaisceart, agus bhí rialtas na hÉireann i bhfad chun tosaigh. Ach bhí toghchán ann agus cuireadh moill air.

“Buailfidh mé le Stephen Donnelly dá mbeadh sin ina chuidiú.”

Dúirt Máirtín go raibh ar an teaghlach gach páirtí a fháil ar bord diaidh ar ndiaidh.

“Dúirt Sinn Féin linn nach raibh polasaí acu ar an cheist, agus an rud a rinne muid ná chuaigh muid chuig Ard-Fheis s’acu agus fuair muid seastán agus ghlac siad leis an pholasaí.

“Ansin thosaigh muid ar an DUP – bhí gach páirtí eile againn faoin am seo – agus bhí siad beagáinín níos deacra.”

D’athraigh an scéal ar fad Déardaoin seo caite nuair a shocraigh an DUP tacú leis an teaghlach.

Dúirt Máirtín: “Ar a cúig a chlog Déardaoin ní raibh sé ar chlár oibre an Fheidhmeannais, mar sin ní bheadh sé ag dul fríd an Tionól roimh an chéad toghchán eile.

“Roimhe sin bhí muid níos boige leis an DUP, ag iarraidh iad a mhealladh. Ach d’athraigh gach rud Déardaoin agus chuir mé amach tweet le lógó mór an DUP ag rá: ‘Cén fáth a bhfuil sibh ag cur bac ar an dlí seo?’ Agus fuair sé 150,000 buille ar an idirlíon.

“Ansin bhí cruinniú éigeandála den rialtas ann agus fuair mé an scairt ghutháin ón Chéad-Aire le rá go mbeadh sé ag obair air fríd an oíche agus beidh sé ar ais chugainn ar maidin. Ach bhrúigh muid é agus scairt sé ar ais orainn deich mbomaite níos moille agus dúirt: ‘Tá mé á cheadú seo’.

“Ní raibh de dhíth orainn ach tacaíocht an Chéad-Aire agus an Leas-Chéad-Aire, agus bhí Michelle O’Neill linn cheana féin.”

Beidh an bille ag dul tríd an Tionól an tseachtain seo chugainn.

“Muna raibh Dáithí ann agus muidne ag cur brú ar na polaiteoirí, ní bheadh faic déanta ó thaobh an dlí seo. Ag an tús bhí muid ag scairteadh agus ní raibh duine ar bith ag éisteacht. Anois tá gach duine ag éisteacht.”

Dúirt Seph: “Le roinnt laethanta anuas, tá deonú orgán sna ceannlínte, agus má tá teaghlaigh ag éisteacht leis seo agus iad ag ithe bricfeasta, tá seans ann go nglacfaidh siad an cinneadh chun iad féin a chur ar an liosta deontóirí.”

Lean Máirtín: “Anois tá muid ag smaointiú ar iarraidh ar an Aire Sláinte Stephen Donnelly bualadh linn agus le teaghlaigh eile leis an cheist seo a bhrú chun cinn.”