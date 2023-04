Cúpla lá ar ais sa bhaile le mo mhac, agus is mór an chraic a bhí ag an mbeirt againn

Bhíos sa bhaile i gCorca Dhuibhne i gcomhair cúpla lá, mé fhéin agus an fear beag. Turas bliantúil na mbuachaillí go dtí’n gCarrachán.

Le bean an tí ag obair, ní bhíonn deifir orainn filleadh abhaile agus thugamar trí oíche ann le mo mháthair. Baineann sí ana-shásamh as an bhfear óg. Tá an bheirt acu ana-mhór le chéile agus caithfidh mé a rá go n-ardaíonn sé sin mo chroí.

Le máthair an fhir óig i gcontae eile, ní fios cé mhéad milseán a bhí aige. Bhí brioscaí ina lámh aige ag a hocht a chlog maidin amháin pé scéal é! Ní raibh aon dabht ann ach go raibh an fear seo ar saoire!

Toisc go mbíonn pictiúirí beo leis na glaochanna fóin na laethanta seo, bhí orainn a bheith cúramach ná raibh seacláid ar a phus aige do chéad ghlaoch an lae.

Bíonn orainn turas a thabhairt ar Pháirc Ghallruis agus dul ag imirt caide gach uair agus teastaíonn uaidh na scéalta ar fad a chloisint ó mo laethanta caide fhéin.

Níl aon dabht ann ach d’éinne a bheadh ag éisteacht liom agus d’éinne a bhíodh ann nuair a bhíos óg agus mé ag imirt, dhá scéal dhifriúla a bheadh ann!

Bhí sórt ionaidh ar an bhfear beag agus orm fhéin le bheith fírinneach ar an mhéid cúl a fuaireas!

Toisc go dtéann an fear beag a chodladh luath ní bhíonn fonn amach istoíche orm, dá bhrí sin is isteach sa Daingean luath sa tráthnóna a théim.

Thug m’athair 40 bliain ag seimint i dTig Uí Fhlatharta ar an mbaile agus gach uair gan teip tugaim cuairt ar fhear an tí, Fergus. Bainim ana-shásamh as a chomhluadar. Stop nó dhó eile ina dhiadh san agus abhaile liom.

Bhuaileas le seana-chara eile liom i dTig Churrain tráthnóna eile, Laurence Courtney. Bhí a chara Eddie Brazil lena chois. Bhí tráthnóna amhrán againn, rud ná raibh agam le fada.

Idir na hamhráin agus an gáirí ar fad bhí coiscéim níos éadroime agam ag teacht abhaile go Tobar Pheadair.

Leis seo im’ cheann agam chuimhníos go raibh seachtain Willie Clancy ar ais den gcéad uair le dhá bhliain agus is an a bheidh mo thriall amárach. B’fhearr liom i gcónaí dul roimh an ndeireadh seachtaine. Bíonn an slua ró-mhór dom agus toisc ná raibh sé ar siúl ó 2019 beidh sé ina Mardi Gras ar fad i mbliana déarfainn.

Traidisiún a bhíodh agam fhéin agus beirt nó triúr eile is ea léimt isteach sa bhfarraige ag Rinn na Spáinneach. Nuair a bhíomar níos óige bhí rud éigin mar seo ag teastáil chun na líonta a ghlanadh tar éis na hoíche roimh ré – ní hamhlaidh na laethanta seo. Is isteach don gcraic a théann muid.

An t-aon rud fé sheachtain Willie ná go dtéann mo thraenáil amach an fhuinneog. Ar chuma éigin ní féidir liom an dá thrá a fhreastal. Mar sin is turas cuíosach gairid a bheidh ann agus táim sásta leis sin.

Táim ag súil go mór le bualadh le daoine nár fhaca mé le fada, is dóigh liom go mbeadh ana-chuid mar seo i mbliana. Bainfear súp as gach nóiméad dó, is deas é bheith ar ais mar is gnáth!