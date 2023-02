Cuireann An Cailín Ciúin an Ghaelainn i lár an aonaigh dhomhanda.. níl muid taobh amuigh níos mó

Níl an cailín ciúin níos mó! Timpeall an ama seo an tseachtain seo caite tháinig an scéal chugainn go raibh ainmniúchán fachta ag an scannán An Cailín Ciúin.

Éacht a bhí ann a bheith ar an bhfadliosta agus le cúnamh Dé rachaidh siad an tslí ar fad anois. Beidh lá náisiúnta saoire againn ar an 14 Márta má bhuann siad.

Is cuimhin liom a bheith ag féachaint ar nuacht an BBC maidin Shathairn roinnt míonna ó shin, deineann siad léirmheasanna ar scannáin an mhaidin sin agus an chéad rud eile bhí fear na gruaige léithe leis na spéaclaí dubha ag caint ar “The Quiet Girl” – fan go fóill arsa mise, tá sé seo ag caint ar An Cailín Ciúin!

Mór an obair ná rabhadar ag maíomh gur scannán Briotanach a bhí ann. Deineann siad é sin ó am go chéile nuair a bhí ainm in airde.

Le bheith fírinneach má bhíonn an fear seo ag caint ort, tá lasrach fé thóin daoine ag caint air.

Bhí sé de phribhléid go raibh scríbhneoir an scannáin Colm Bairéad ar Seal le Dáithí i mbliana. Fear chomh deas agus fear go bhfuil am aige do gach éinne.

Bhíomar ar caint ar An Cailín Ciúin agus ag an bpointe sin ní raibh sé ag béicigh os ard ach ag an am gcéanna bhí a fhios aige go raibh ceann maith aige!

Cad a chiallaíonn sé seo dúinne mar phobal Gaelainne? Ana-chuid dar liom. Cuireann sé an Ghaelainn i lár an aonaigh dhomhanda.

Ní mór na deiseanna a fhaigheann muid chun é seo a dhéanamh. Bheadh sé ar nós dá mbuafadh Éire an Corn Domhanda agus go mbeadh an óráid as Gaelainn – níl a fhios agam an dtarlódh sin riamh!

Dheas liom cloisint ós na daoine sin ar fad a thug a saol ag caitheamh anuas ar an dteanga, a dteanga. Níl mórán ón gcúinne sin na laethanta seo.

B’fhéidir go bhfuil rudaí níos soiléire anois dóibh agus go stopfaidh an caitheamh anuas seo ar fad.

Ceann dos na gnéithe is tábhachtaí dar liom ná go gcíonn na hógánaigh é seo. Sea, an scannán seo thuas leis na scannáin mhóra ó Hollywood.

Tá An Cailín Ciúin agus gach a bhaineann léi ar comhchéim le gach éinne eile, tá siad sa seomra céanna leo.

Is íomhá iontach láidir é sin. Nílimid taobh amuigh níos mó, nílimid amuigh sa bhfuacht. Ní hamháin san ach tá an teas ar fad ag teacht ó chúinne na nGael nuair a chaitheann tú ‘An Bhean Sí’ isteach sa chúram seo.

Mar Ghaeilgeoir cheapfainn go bhfuil Brendan Gleeson chomh sásta dóibh is atá sé dó fhéin ag fáil ainmniúcháin, má bhuann sé siúd ní scaoilfidh sé síos sinn!

Níl faic le déanamh againn ar fad anois ach fanacht. Bhíos ag smaoineamh chomh maith ar an gcóisir a bheidh ann leis na Gaeil ar fad.

Caithfidh mé ceist a chur ar an mBoss an gcuirfidh sé ann mé chun é a chlúdach. B’fhearr dom gan mo chuid ama a chur amú. Tá an freagra ar eolas agam cheana féin. Fanfaidh mé im’ bhuachaill ciúin!