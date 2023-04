Cuimhní maithe agus brónacha ag teacht ar ais agus mé ag dul go hAerfort na Sionainne

Isteach go hAerfort na Sionainne a thánadar, buíochas le Dia. Agus mé ag fanacht leo, tháinig ana-chuid cuimhní ar ais chugam.

Is mó babhta a bhíos ann agus mé óg le daoine sa chlann ag teacht nó ag imeacht. Cuimhní maithe agus cinn bhrónacha chomh maith. Cuimhní a fhanann leat go deo.

Bhíos ana-óg nuair a chuaigh mo dheirfiúr Deirdre go Nua-Eabhrac. Is dócha go rabhas ocht nó naoi mbliana agus croí mo mháthar briste mar go raibh ar dhuine dá cuid dul ar imirce díreach ar a nós fhéin.

Is cuimhin liom a bheith ann go dtí go ndeachaigh an t-eitleán san aer. B’in an chéad uair a chnoc eitleán i gceart. Má bhí uaigneas ann nuair a bhí sí ag fágaint, a mhalairt ar fad ab ea an scéal agus í ag filleadh. Ní raibh aon teacht abhaile cúpla uair sa bhliain an uair sin, uair gach trí nó ceithre bliana a bhíodh ann.

Ag féachaint siar, ní raibh aon WhatsApp ná físeáin gach cúpla uair an chloig ach glaoch ar an bhfón an Domhnach deireanach sa mhí.

Thuigfeá canathaobh go mbíodh daoine chomh brónach sin.

Tá sé deacair é sin a thuiscint sa lá atá inniu ann.

Bhí an scéal mar an gcéanna nuair a chuaigh mo dheartháir Danny go Chicago. Gol is uaigneas san áit seo aríst. Is cuimhin liom an uair sin agus an beár ina gcífeá na heitleáin ag fágaint lán le deatach agus suíocháin agus iad déanta as sórt cairpéad éigin.

Níl an áit seo ann níos mó, tá gloine mhór thimpeall air. Is ait na rudaí a thagann ar ais chugat agus tú ag fanacht le daoine ag an aerfort.

Is cuimhin liom chomh maith nuair a bhíodh duine acu ag teacht abhaile go mbíodh orainn a bheith éirithe ana-luath ar maidin agus go mbíodh mo mháthair gléasta ina héadaí maithe.

Ócáid a bhíodh ann gan dabht agus díreach ar nós dul go dtí’n Aifreann ar an nDomhnach, chaithfeá a bheith ag féachaint go maith.

Tar éis do mo thuismitheoirí teacht abhaile ó Chicago in 1969 ní mór na turasanna a dheineadar ar ais, ach is cuimhin m’athair ag dul ann do shochraidí.

Bhí formhór dheartháireacha agus dheirfiúracha na beirte ann. Iad ar fad imithe anois!

Nach ait an rud é ach tagann na cuimhní seo ar ais chugam gach aon uair agus mé ann. Siúlaim timpeall go dtí na háiteanna céanna gach uair.

Bím uaigneach nuair a bhíonn mo bheirt ag fágaint ach tá’s agam go mbeidh siad sa bhaile i gceann cúpla seachtain agus le bheith fírinneach chuaigh an t-am go tapaidh.

Léim an fear beag isteach im’ lámha nuair a chonaic sé mé agus fuaireas an bharróg is mó riamh, rud a chuir gliondar ar mo chroí.

Ar ais ar scoil leis amárach agus isteach go rang a 3!