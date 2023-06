Craobh peile faoi bhrú? A mhalairt atá i gceist

Faigheann Rory Grugan an cic cinniúnach in aghaidh na Gaillimhe Dé Domhnaigh

Má bhí aon duine ag tabhairt amach faoi struchtúr úr na peile, ba chóir go mbeadh siad ina dtost anois, tar éis an deiridh seachtaine.

A leithéid de dhrámaíocht ar an lá dheireanach de bhabhta a 3 den Chraobh Peile. Bhí mé ar an taobhlíne do GAAGO ag na cluichí idir Muineachán agus Dún na nGall, Áth Cliath agus Sligeach agus do Thír Eoghain agus an Iarmhí. Ag tús an tSathairn, bhí na saineolaithe ag maíomh go mbeadh an bua ag Áth Cliath, Ciarraí, Maigh Eo, Gaillimh, Doire, Muineachán, Tír Eoghain agus Ros Comáin.

Bhí sé simplí. Níl ann ach do chluiche a bhuachan agus beidh tú fríd go dtí an chéad lá eile agus i gcásanna Mhaigh Eo, na Gaillimhe agus Dhoire, ní raibh ann ach do chluiche a bhaint agus bhí d’áit i gCluiche Ceathrú Ceannais na hÉireann socraithe agat i gceann coicíse. Mar aon le hÁth Cliath agus Ros Comáin. Ceapadh go mbeadh an bua ag an dá fhoireann ach is é an difear scórála eatarthu a chinnfeadh cé a bheadh ar uachtar ghrúpa a 3.

Ní den chéad uair nárbh iad na rudaí a shíltear a bhítear. Rinneadh tarraingt Dé Luain agus nach iontach na réamhbhabhtaí Ceathrú Ceannais atá os ár gcomhair an deireadh seachtaine seo. Gaillimh sa bhaile in aghaidh Mhaigh Eo, Dún na nGall le Tír Eoghain, Cill Dara in aghaidh Mhuineacháin agus Corcaigh i gcoinne Ros Comáin.

Ach ní bhfuair na foirne a bhí mar rogha na n-údar an taispeántas ná an toradh a bhí siad ag iarraidh. Ní raibh ag Gaillimh, tánaistí Chraobh na hÉireann ó anuraidh, ach buachaint nó comhscór a aimsiú chun fanacht ar bharr ghrúpa a 2 ach chaill siad 0-16 le 1-12 in aghaidh Ard Mhacha. Sheas Rory Grugan an fód le cic saor cinniúnach roimh an fheadóg dheireanach chun an bua a thabhairt dóibh.

Bhí cuma na maitheasa ar Ghaillimh roimhe seo agus ba iad an t-aon fhoireann a raibh leanúnachas le feiceáil ina gcuid imeartha.

Ach anois tá ceisteanna fúthu agus muid ag dul i dtreo dheireadh an chomórtais. Cé chomh maith is atá siad? D’fhág an captaen Seán Kelly an cluiche le gortú agus é maorga do na Gaillmhigh agus níor imir Damien Comer. An mbeidh siad ar fáil don deireadh seachtaine?

Arís le Maigh Eo, caithfidh go bhfuil sé thar a bheith bearránach a bheith mar thacadóir dóibh. Bhí siad sé chúilín chun tosaigh agus ceathrú uaire le dhul ach níor aimsigh siad scór agus d’éirigh le Corcaigh 1-6 a aimsiú gan freagra chun bua 1-14 le 1-11 a aimsiú.

Tá jab mór le déanamh ag Kevin McStay anois a fhoireann a chur ar ais ar an bhóthar cheart, le ceisteanna an-dáiríre faoin dóigh a mbíonn siad ag bainistiú cluichí agus an bhfuil siad ábalta dul suas leibhéal eile anois. Bheifeá ag súil mar gur dearbaí áitiúil é le Gaillimh go bhfeicfidh muid neart paisin, díograise agus ocrais ón dá fhoireann mar seo é. Beidh ceann de na foirne móra amach as an chomórtas ach cé acu a bheas ann?

Tá moladh mór tuillte ag Corcaigh, ar ndóigh, agus feabhas mór tagtha orthu. Rinne ionadaithe difear do Chorcaigh, ag aimsiú 1-7, agus leag Steven Sherlock teachtaireacht láidir síos don bhainistíocht le 1-5 faighte aige.

Níor stop siad ag obair agus bhí siad iontach sa chosaint. Is sa bhaile atá siad in aghaidh Ros Comáin agus ní bheidh sé seo éasca do na Rossies. Chaill siad le pointe i gcoinne Chill Dara 1-16 le 1-15 agus bhí sé soiléir cad a chiallaigh an bua sin do Glenn Ryan ag deireadh an chluiche.

Cáineadh iad le linn na sraithe agus d’éirigh leo dícháiliú go Corn Tailteann a sheachaint. Níor imir siad go maith in aghaidh Átha Cliath i mbabhta a 2 de na grúpaí ach d’imir siad iontach Dé Domhnaigh.

Tá muinín s’acu thar barr ach a mhalairt atá ag Muineachán a chaill in aghaidh Dhún na nGall agus a chaithfidh dul go Tulach Mhór chun casadh le Cill Dara. Níor imir Muineachán go maith agus an bhfeicfidh muid taispeántas níos fearr an uair seo?

Mothaím go n-imríonn Muineachán i bhfad níos fearr nuair atá siad faoi bhrú agus nuair nach bhfuil siad mar rogha na n-údar.

Athrú iomlán do Dhún na nGall a fuair a dtríú bua i mbliana leis an bhua 0-19 le 0-17 san oíche Dé Sathairn ar Mhuineachán. Beidh siad in aghaidh Thír Eoghain Dé Sathairn agus ní bheidh tú ag dul i gcoinne Dhún na nGall chun bua a fháil anseo.

Chonaic muid cé chomh mór is a bhí an bua sin do na himreoirí agus Aidan O’Rourke atá tar éis éisteacht le cáineadh le tamall ar an pháirc agus taobh amuigh dó.

Le Tír Eoghain, taobh amuigh de na deartháireacha Canavan a fuair 0-13 as 0-18 ar chlár na bpointí, níor imir siad chomh maith agus is féidir leo a bheith. Bhí an t-ádh leo nach ndeachaigh cic saor John Heslin ag deireadh an chluiche thar an trasnán mar bhí siad imithe ón chomórtas i mbliana dá mbeadh sé sin tar éis tarlú.

Níor imir Darren McCurry mar gheall ar ghortú agus beidh le feiceáil an mbeidh sé ar fáil don turas chuig Bealach Féich.

Tá mé féin ag súil go mór leis na cluichí ach ag fanacht ar na buaiteoirí tá Doire, Ard Mhacha, Ciarraí agus Áth Cliath.

Cé go bhfuil muid uilig ag caint faoi cé chomh hoscailte is atá an comórtas i mbliana, d’aimsigh Ciarraí 5-24 le 0-11 in aghaidh an Lú le hÁth Cliath ag fáil 3-23 le 0-8 in aghaidh Shligigh.

Cinnte, tá na foirne a bhuail siad ag feidhmiú ag leibhéal i bhfad níos ísle ach tá Ciarraí agus Áth Cliath ag teacht ag an am cheart. Beidh scrúduithe níos déine rompu ach plus ça change, plus c’est le même chose!