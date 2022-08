‘Cothrom na Féinne’ de dhíth ar an nGaeilge maidir le maoiniú

Tá sé curtha ar shúile an rialtais go bhfuil difear ollmhór maidir leis an maoiniú breise in earnálacha na n-ealaíon agus na hoidhreachta i gcomparáid leis an nGaeilge agus an Ghaeltacht le blianta beaga anuas.

De réir aighneacch réamhbhuiséid Chonradh na Gaeilge, fuair earnáil na hoidhreachta maoiniú breise €112 milliún idir 2019 agus 2021, cothrom le hardú 207%, agus dáileadh €158 milliún sa bhreis ar chultúr agus na healaíona, ardú 83%.

I gcomparáid leis sin fuair earnáil na Gaeilge agus na Gaeltachta ardú €32 milliún nó 46%. Thréaslaigh Uachtarán Chonradh na Gaeilge, Paula Melvin, le lucht feachtais sna hearnálacha sin ach dúirt go raibh gá go leanfadh na harduithe in earnáil na Gaeilge agus na Gaeltachta freisin.

“Tá éirithe linn ardú de bhreis is €30 milliún a fháil don Ghaeilge is don Ghaeltacht le dhá cháinaisnéis anuas,” arsa Paula le Seachtain.

“Ach mura bhfaighimid ardú, is ionann agus gearradh siar atá ann agus an ráta boilscithe ag méadú leis i rith an ama.”

San aighneacht atá ullmhaithe ag an gConradh faoi láthair, tá €24 milliún sa bhreis á lorg d’earnáil na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Tá sé sin á roinnt de réir na dtosaíochtaí seo:

€8 milliún sa bhreis d’Údarás na Gaeltachta, ag áireamh €5.5 milliún le 1,637 post nua a chruthú, le béim ar thionscadail a thacaíonn le pleanáil teanga

€1 mhilliún chun tacú leis an bpleanáil teanga – le hoifigeach óige a fhostú i ngach limistéar pleanála teanga sa Ghaeltacht

€1.5 milliún le tacú le teaghlaigh a thógáil le Gaeilge agus le coláistí samhraidh

€2.7 milliún sa bhreis d’Fhoras na Gaeilge agus maoiniú sásúil don Scéim Forbartha Líonraí Gaeilge

€8.3 milliún sa bhreis do TG4 chun an craoltóir a thabhairt níos giorra do chomhchéim le S4C na Breataine Bige

€4 mhilliún sa bhreis do chiste de chuid Roinn na Gaeltachta le haghaidh breis tacaíochta a thabhairt do scéimeanna Gaeilge agus Gaeltachta, le forbairt Raidió Rí-Rá san áireamh

€1.7 milliún sa bhreis don Taibhdhearc, amharclann náisiúnta na n-ealaíon drámaíochta Gaeilge.

Agus tá seans go gcuirfear leis ag an ócáid bhliantúil stocaireachta a eagraíonn Conradh na Gaeilge chun deis a thabhairt do ghníomhaithe teanga agus Gaeltachta cásanna a chur os comhair Teachtaí Dála.

Beidh an ócáid ar siúl in Óstán Buswells trasna ón Dáil níos déanaí i mbliana, an 6/7 Meán Fómhair, mar gheall ar an mBuiséad a bheith tugtha chun tosaigh go dtí an 25 Meán Fómhair de bharr imní faoin ngéarchéim costas maireachtála.

Dar le haighneacht an Chonartha, tá an pobal ar shon breis maoinithe a chur ar fáil do chur chun cinn na Gaeilge agus caomhnú na Gaeltachta.

“De réir suirbhéanna neamh­spleácha déanta le Kantar le tamall de bhlianta, tá móramh mór ar son a thuilleadh tacaíochta a chur ar fáil,” a deirtear san aighneacht.