Corn Tailteann de dhíth le cothrom na Féinne a fháil

Bhí mé i gCill Airne ag an deireadh seachtaine le Sky Sports chun Ciarraí agus an Clár a fheiceáil i mbabhta Ceathrú Ceannais Peile Chúige Mumhan.

Nuair a bhí Ciarraí 0-5 go 0-0 chun cinn agus 10 mbomaite imithe ar an chlog, bhí an chuma air nach mbeadh an lá leis an Chlár. Sin mar a tharla leis an scór ag críochnú 3-22 le 1-11.

Chonaic muid an cluiche idir Sligeach agus Maigh Eo fosta agus bhí sé sin níos deacra ar Shligeach. Bhí an cluiche thart ag an chéad sos uisce agus Maigh Eo 1-6 le 0-2 chun tosaigh agus ag leatham bhí bearna 14 phointe idir na foirne, le Maigh Eo ag 3-13 in aghaidh 0-8. Chríochnaigh an cluiche sin 3-23 le 0-12.

B’in deireadh lena dturas i mbliana agus níl sé féaráilte. Ní féidir le Sligeach atá i Roinn a 4 sa tSraith dul in aghaidh Mhaigh Eo atá i Roinn a 1 le níos mó ná 20 bliain. Cé gur imir siad i Roinn a 2 i mbliana, d’éirigh leo ardú céime a fháil ar ais go Roinn a 1 ag an chéad iarracht.

Tá an oiread sin measa agam ar na himreoirí a imríonn le foirne nach bhfuil seans acu craobh a bhuachan. Chun a bheith ionraic faoi, is í an tsraith an t-aon chomórtas atá siad in ann a bhaint mar go bhfuil siad ag imirt in aghaidh foirne ar an leibhéal chéanna leo.

Bhí sé an-fheiceálach an difear a bhí idir na foirne ag an deireadh seachtaine. Neartú agus aclaíocht, straitéis ciceanna amach, láimhseáil ar an chluiche agus caighdeán na n-imreoirí.

Tá blianta caite ag Maigh Eo, Ciarraí agus Áth Cliath ag obair air seo agus níl na hacmhainní céanna ar fáil do na foirne nach bhfuil ag feidhmiú ar an leibhéal seo.

Sin é an fáth go dteastaíonn Corn Tailteann agus caithfidh foirne a bheith réalaíoch faoina gcuid seansanna. Tá peileadóirí Shligigh, an Chláir, Chill Mhantáin, Phort Láirge, Lú, an Dúin, Cheatharlach ag cur an méid céanna oibre isteach agus atá na peileadóirí sna contaetha mór le rá. D’éirigh leis an Chabhán agus Tiobraid Árann Craobh Uladh agus na Mumhan a bhaint anuraidh ach níl siad sa chomhrá chun iad a bhaint i mbliana agus beidh siad ag imirt i Roinn a 4 den tsraith ó 2022 ar aghaidh.

Tá sé intuigthe go mbeadh feachtas margaíochta agus dea-phoiblíocht ann ach tá sé tábhachtach go dtuigfeadh foirne an chúis go bhfuil siad sa chomórtas seo. Is é sin seans ar chorn a bhuachan agus toradh ar a gcuid oibre ag deireadh an tséasúir.

Tá níos mó ná buachaint i gceist. Tá sé tábhachtach go spreagfadh foirne peileadóirí óga agus níl an slad a chonaic muid ag an deireadh seachtaine ag cuidiú le haon fhoireann ná leis an pheil a chur chun cinn.