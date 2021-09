Corcaigh nó Gaillimh - is deacair iad a scaradh

Dúirt captaen camógaíochta Chorcaí Linda Collins roimh a gcluiche leathcheannais Uile Éireann in aghaidh Chill Chainnigh go raibh deacrachtaí acu cluichí a chríochnú amach le cúpla bliain anuas.

Is dócha go bhfuil na ceachtanna sin foghlamtha acu mar tháinig sí féin ón bhinse chun an scór cinniúnach a fháil. Bhuaigh Corcaigh 0-15 le 1-11 agus na Rebels fríd go dtí an Cluiche Ceannais den chéad uair le trí bliana. Casfaidh siad le Gaillimh sa bhabhta ceannais Dé Domhnaigh.

D’éirigh le Gaillimh agus Cill Chainnigh Corn Uí Dhufaigh a bhuachan idir an dá linn ach ní raibh ach cúilín idir Corcaigh agus na buaiteoirí in 2019 agus 2020 sna babhtaí leathcheannais. Foireann óg iad atá ag atógáil ón fhoireann a bhuaigh ceithre Chraobh na hÉireann ó 2014 ar aghaidh.

Is í an laoch Gemma O’Connor an duine is déanaí chun éirí as le Orla Cotter, Aoife Murray, Briege Corkery agus Rena Buckley. Bhí Collins ar an phainéal do na buanna in 2015 agus 2017 agus as sin, is iad imreoirí ar nós Amy O’Connor, Orla Cronin, Libby Coppinger, Laura Treacey agus Hannah Looney atá mar chnámh droma na foirne anois.

Bhí bainisteoir na foirne Paudie Murray ag cuartú taispeántas agus fuair sé é ach beidh sé imníoch an dóigh gur chaill siad a struchtúr sa tríú ceathrú agus seo áit a chaithfidh siad feabhsú Dé Domhnaigh.

D’éirigh le Gaillimh an lámh in uachtar a fháil ar Thiobraid Árann sa bhabhta leathcheannais eile ach thóg sé cúl cúig bhomaite ón deireadh ó Orlaith McGrath chun an bua a chinntiú 1-13 le 0-10.

Cé go ndearna Gaillimh a ndóthain chun buachaint, bhí sé níos cóngaraí le linn an chluiche ná mar a bhí súil leis. Bronnadh cárta dearg ar Dervla Higgins ach mhothaigh bainisteoir na Gaillimhe Cathal Murray gur cuireadh an duine mícheart chun an taobhlíne agus beidh achomharc ann dá bharr. Beidh le feiceáil an mbeidh sí ar fáil.

Beidh Gaillimh ag iarraidh oibriú ar na seansanna a chruthaigh siad agus nár tógadh. Bhí Gaillimh croíbhriste anuraidh ag cailleadh in aghaidh Chill Chainnigh sa chluiche ceannais agus i mbliana tá siad d’uireasa Heather Cooney agus Carrie Dolan mar gheall ar ghortú.

Mhothaigh Ailish O’Reilly a fuair ceithre phointe go mbeidh an ráta oibre ar an rud is tábhachtaí chun buachaint. Tá sé sin feicthe againn ach beidh tuilleadh de dhíth ag an deireadh seachtaine.

B’é 2015 an bhliain dheireanach gur imir an dá fhoireann seo in aghaidh a chéile sa bhabhta ceannais. Bhí an lá ag Corcaigh 1-13 le 0-9. Tá gach duine ag súil go mbeidh sé níos cóngaraí an uair seo.