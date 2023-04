Corantaigh na Gaillimhe: an club rugbaí a bhfuil an Ghaeilge mar chuid lárnach de

Ag club rugbaí na gCorantach i nGaillimh, tá an Ghaeilge le cloisteáil i measc na ndaoine óga – agus tá an teanga i gcroílár an chlub.

Imríonn cuid de na daoine óga seo ag an leibhéal is airde, d’fhoireann Chúige Chonnacht agus d’fhoireann na hÉireann.

Thosaigh cuid mór d’imreoirí na gCorantach ag imirt rugbaí le foireann An Ghaeltacht sa Cheathrú Rua i gConamara.

Bhunaigh Cian de Buitléar agus Micheál Ó Domhnaill club An Ghaeltacht in 2004 agus tá baint acu fós leis. Duine eile a raibh tionchar mór aige ná Tom Forde, athair imreoir Chonnacht Cathal – bhíodh Tom, nach maireann, ag tiomáint bus de dhaoine óga ón gCeathrú Rua go club na gCorantach gach Céadaoin. Tá oidhreacht láidir fágtha aige a mhaireann go dtí an lá inniu.

Is as sin a d’fhás láidreacht na teanga sa chlub, atá lonnaithe in Eachréidh na Gaillimhe.

Tá Oifigeach Gaeilge ceaptha ag an gclub anois – Éamon Ó Domhnaill as an gCeathrú Rua, a bhfuil a mhac Seán (15) ag imirt don chlub. Agus tá Éamon dóchasach faoi dhul chun cinn na Gaeilge ann.

“Is rud an-nua é seo agus táimid fós ag smaoineamh faoi céard gur féidir linn a dhéanamh leis an Ghaeilge a chur chun cinn sa chlub,” a dúirt Éamon.

Tuigeann sé óna thaithí phearsanta conas a mhúsclaítear suim páistí óga sa rugbaí.

“Tosaíonn siad ag imirt rugbaí leis na ‘minis’ sa Ghaeltacht thuas go dtí aois 12 agus ansin leanann siad ar aghaidh agus má tá suim acu, imíonn siad isteach chuig na Corantaigh. Tá an nasc sin ann agus bhí le blianta anuas, idir bhuachaillí agus chailíní.

“De bharr go bhfuil club na gCorantach lonnaithe i nGaeltacht an Eachréidh – ceantar measartha mór – theastaigh ón gclub rud éigin a dhéanamh mar aitheantas ar na gasúir a thagann isteach ann ó cheantair Ghaeltachta,” a dúirt Éamon. “An príomhrud gur mhaith linn a dhéanamh ná go mbeadh nasc níos láidre idir an club agus an ceantar áitiúil.”

Tá coiste teanga bunaithe san Eachréidh agus plean teanga le feidhmiú agus le cur chun cinn – chomh maith le hoifigeach teanga atá le fostú ag Údarás na Gaeltachta don cheantar amach anseo.

“Ba mhaith linn bheith ceangailte leis sin, chomh maith le bheith ag obair leis an oifigeach pleanála teanga a bheidh acu san Eachréidh.

“Ar an fhoireann ar a bhfuil mo mhac Seán, tá b’fhéidir deichniúr leaids a tháinig isteach ón nGaeltacht agus cloistear neart Gaeilge ansin. Tarlaíonn sé sin go minic nuair a bhíonn cluiche ar siúl agus bíonn tuismitheoirí Gaeltachta ar an taobhlíne ag féachaint air.

“Freisin ar fhoireann na gcailíní, bhí Éabha Nic Dhonncha as An Ghaeltacht mar bhall de na Corantaigh agus í anois ar fhoireann Chonnacht agus bhí sí freisin ag imirt ar fhoireann na hÉireann faoi 18,” a dúirt Éamon. Le déanaí, tháinig imreoirí ó fhoireann Chúige Chonnacht ar cuairt chuig an gCeathrú Rua, rud a thug misneach do dhaoine óga ann.

Amach anseo, dúirt Éamon gur mhaith leis na Corantaigh cur le saol na Gaeilge ann agus comharthaí Gaeilge a chur in airde.

“Tá sé i gceist againn imeachtaí a eagrú sa chlub agus go mbeadh daoine áitiúla ábalta páirt a ghlacadh ann. Ar ndóigh tá an toil ann laistigh den gclub rud éigin a dhéanamh.”

Creidtear gurb iad na Corantaigh an t-aon chumann atá ag imirt mar chuid den tsraith uile-Éireann sa rugbaí atá ag feidhmiú laistigh de cheantar Gaeltachta.

Tá an ceangal idir An Ghaeltacht agus an club ag feidhmiú go maith don dá taobh, dar le hÉamon, agus tá sé sásta mar thuismitheoir leis an tacaíocht do dhaoine óga.

“Tugann siad an-chuid tacaíochta i ngach slí, go háirithe ó thaobh na traenála.

“Cuireann an club an-chuid ama isteach sna gasúir agus ag múineadh dóibh maidir le hiompar ar an bpáirc agus nuair nach bhfuil siad ar an bpáirc chomh maith agus iad ag iarraidh scileanna saoil a múineadh dóibh.

“Ní cloistear an méid chéanna faoi thábhacht na Gaeilge i gclubanna rugbaí, cé gur féidir féachaint ar an rugbaí ar TG4 – ach tá sé ann,” a dúirt sé.