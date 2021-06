Contúirt go mbeidh muid gan imreoirí móra le rá

Tús na Craoibhe an deireadh seachtaine seo ach ar cheann de na ceisteanna móra tá cé hiad na himreoirí a bheas le feiceáil?

Cúpla seachtain chrua a bhí ag foirne timpeall na tíre sa pheil agus san iomáint agus go leor coinnle á lasadh ag súil go mbeadh na réaltaí móra ábalta páirt a ghlacadh tar éis am corraitheach ó thaobh gortuithe de.

D’éirigh le Maigh Eo ardú céime ar ais go Roinn 1 a bhaint amach i Sraith Allianz le bua in aghaidh an Chláir ach is dócha gur íoc siad go daor as sin.

Is é an gortú a bhain de Chillian O’Connor an t-ábhar mór cainte. D’éirigh le O’Connor 5-40 as 8-80 a aimsiú do Mhaigh Eo sa chraobh anuraidh agus is cailliúint ollmhór é do sheansanna an chontae i mbliana. Gortú sa teannán Aichill atá air agus ní fios fós cé chomh fada is a bheidh sé amuigh.

Tá an scéal sin sách dona do lucht leanta Mhaigh Eo, ach tá imní faoina dheartháir Diarmuid chomh maith a bhfuil gortú theannán na hioscaide ag cur as dó.

Bheifeá ag súil go bhfaigheadh Maigh Eo an lámh in uachtar ar Shligeach Dé Sathairn ach éiríonn rudaí níos casta gan na deartháireacha O’Connor ina dhiaidh sin.

Is é an scéal céanna i nDún na nGall é gan a gceannaire Michael Murphy. Beidh le feiceáil cén ról a bheas ag Murphy sa chraobh tar éis dó imeacht ón pháirc le gortú ar theannán na hioscaide a bhain de luath sa tsraith.

Feictear gortuithe theannán na hioscaide níos minice ná aon ghortú eile sa CLG faoi láthair. Bhí sé forleathan le linn na sraithe.

Mar gheall ar an phaindéim, níl an méid céanna déanta ag imreoirí sa ghiom ó thaobh nirt agus aclaíochta de. De réir na bhfisiteiripeoirí, mar gheall air sin, tagann na fadhbanna chun cinn nuair a thosnaíonn imreoirí ar ais ag rith ar ardluais.

Mar gheall go bhfuil an séasúr chomh gearr, níl an t-am céanna ag imreoirí teacht ar ais chucu féin.

Tá níos mó ar an liosta ná imreoirí Mhaigh Eo tar éis na sraithe. Cheana féin, beidh an t-imreoir óg peile Cathal O’Mahony a bhuaigh Craobh na hÉireann fé 20 le Corcaigh in 2019 in easnamh ar feadh 10 seachtaine. Tá imní mhór faoi Austin Gleeson, Conor Prunty agus Shane Fives do Phort Láirge agus a gcluiche in aghaidh an Chláir ag teacht. Tá Patrick “Bonnar” Maher ó Thiobraid Árann imithe don bhliain, Darragh Canavan ó Thír Eoghain, imreoir eile a bhfuil dabht faoi mar aon le Patrick O’Connor, Aaron Fitzgerald agus David McInerney ón Chlár.

Beidh an liosta sin ag fás de réir mar atá na seachtainí ag dul ar aghaidh. Ciallaíonn sé go bhfuil seans ann go mbeidh an chraobh á himirt gan roinnt de na haghaidheanna is aitheanta sa chluiche.

Níl an fhadhb chéanna ag Áth Cliath ná Ciarraí sa pheil ná Luimneach ná Cill Chainnigh. Feicfidh muid an mbeidh na foirne eile a bhfuil gortuithe ag cur as dóibh ag snámh in aghaidh easa.