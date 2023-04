Compántas dráma Gaeilge an Tuaiscirt a bhí ag obair le réalta Kneecap gan mhaoiniú anois

“Teach fuar don amharclannaíocht Ghaeilge” is ea Tuaisceart na hÉireann tar éis gur gearradh an maoiniú don aon chompántas amharclainne Gaeilge sna Sé Chontae.

Tá stiúrthóir ealaíne Aisling Ghéar Bríd Ó Gallchóir agus a comhghleacaithe sa chompántas chun an cás a throid agus tá feachtas poiblí ar bun acu. Cé gur mhaígh an Chomhairle Ealaíon nach raibh iarratas Aisling Ghéar ar mhaoiniú bliantúil ‘nuálach’ a dhóthain, bhí dráma úrnua ó Naoise Ó Cairealláin ón mbanna ceoil Kneecap le léiriú acu i mbliana.

Dráma é seo a bhfuil Duais Stewart Parker de chuid an BBC buaite aige cheana féin agus tá ráite ag Féile ar an Imeall Bhaile Átha Cliath go léiríonn dráma Naoise faoin gcearrbhachas go bhfuil guth nua láidir tagtha chun tosaigh.

Bhí Aisling Ghéar ag súil go n-éireodh leo tithe lána a mhealladh chuig a léiriú den ndráma mar gheall ar chlú Naoise.

“Mar gheall ar a bhaint le Kneecap, is féidir a rá go bhfuil sé i measc na nGaeilgeoirí is aitheanta ar chlár na cruinne,” arsa Bríd.

Cé gur buaileadh Aisling Ghéar go trom le linn na dianghlasála – ar nós go leor compántais eile – is i bhfad ó díomhaoin a bhí siad.

Léirigh an compántas go leor saothair ar líne ar nós The Wheelchair Monologues le Gearóid Ó Cairealláin agus Go mBeire Muid Beo, sraith de dhrámaí aonair ag aisteoirí aitheanta ag cur síos ar eispéiris éagsúla le linn na paindéime.

D’éirigh leis an chompántas maoiniú d’oifigeach margaíochta a aimsiú ó fhoinse eile ach tá gach baol ann anois, má dhúntar an compántas, gur beag éifeacht a bheidh ag an maoiniú sin ar an bpriacal is déanaí.

Chosain an Chomhairle Ealaíon a gcur chuige i leith na n-ealaíon Gaeilge nuair a cheistigh Seachtain iad ar an ábhar.

“Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis tacú le hAisling Ghéar ó 2001 agus deonaíodh iomlán de £704,000 don chompántas le deich mbliana anuas,” a dúirt siad.

Mhaígh urlabhraí go raibh pota níos lú airgid ag an gComhairle le tamall de bhlianta agus dúirt go raibh deis ag Aisling Ghéar iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú tionscadail.

Cé go dtacódh sé sin le costais léirithe dhráma úr Uí Chairealláin chun é a chur ar an ardán, ní bheadh sé ábalta tacú leis an gcompántas rith ó lá go lá agus tionscadail nua a fhorbairt, a dúirt siad.