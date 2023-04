Comórtas Peile na Gaeltachta: ceiliúradh ar chultúr, teanga agus an pobal

Deireadh seachtaine mór do na Gaeil an deireadh seachtaine seo nuair a fheicfear na mílte daoine i Leitir Móir i gConamara na Gaillimhe do Chomórtas Peile na Gaeltachta.

Don té nach bhfuil a fhios acu faoi, is féile mhór peile CLG é an comórtas ina mbíonn foirne as an Ghaeltacht agus foirne a labhraíonn Gaeilge ó gach cearn den tír, agus in amanna ó Shasana agus na Stáit Aontaithe, ag teacht chuig ceantair Ghaeltachta chun peil a imirt.

I mbliana, beidh foirne as Dún na nGall, Ciarraí, Áth Cliath, Port Láirge, Corcaigh, an Mhí, Gaillimh agus ó Bhostún Mheiriceá ag glacadh páirt i gcomórtas na bhfear agus na mban.

Fanann foirne i dtithe áitiúla agus ar bhealach tá sé cosúil leis an taithí a bhíonn ag scoláirí ar Choláistí Samhraidh do dhaoine fásta. Ach níl an méid céanna rialacha ann do dhaoine fásta!

Beidh cluichí ar siúl le linn an tSathairn ar fad agus na cluichí leathcheannais ar siúl ar an Domhnach. Beidh cluichí ceannais na bhfear i ngrád na sóisear agus na sinsear chomh maith le cluiche ceannais na mban ar an Luan.

Craolfar na cluichí ceannais beo ar RTÉ Raidió na Gaeltachta agus ar TG4.

Ní ar pheil amháin atá an deireadh seachtaine dírithe agus tugann sé deis do chuairteoirí blaiseadh a fháil de Cheantar na nOileán. Ní haon iontas é gur ceantar mór farraige é Ceantar na nOileán agus tá tradisiún láidir seoltóireachta san áit.

Beidh deis ag daoine blaiseadh a fháil den tradisiún sin mar go bhfuil taispeántais bád le n-eagrú agus beidh deis ag daoine páirt a ghlacadh i gceardlanna damhsa agus amhránaíochta ar an sean-nós.

San oíche Dé Domhnaigh, beidh an Cailín Gaelach á reáchtáil, comórtas atá cosúil le Rós Thrá Lí, agus achan oíche beidh bannaí ceoil ón cheantar le cloisteáil sa Spórtlann, ionad iontach an chumainn atá le taobh na páirce.

Thosaigh an réiteach don chomórtas in 2020, mar bhí sé in ainm is a bheith i Leitir Móir an bhliain sin, ach cuireadh siar é mar gheall ar an phaindéim, ach in 2022, tá sé ar ais.

Cinnte, tá athruithe go leor tagtha ar an saol leis an phaindéim seo agus is jab ollmhór é an comórtas a eagrú agus a reáchtáil. Bhí go leor dúshláin ann idir lóistín a shocrú, an mheitheal a tharraingt le chéile gan trácht ar Pháirc an Mháimín a réiteach.

Tá mé féin ar an choiste agus tuigim go maith an méid oibre atá déanta ag gach duine chun an áit a shocrú. Ach tá pobal iontach i Leitir Móir agus cumann peile den scoth.

Conamara na Gréine a bheidh againn ag an deireadh seachtaine a deirtear agus tá súil agam gur mar sin a bheidh mar beidh slua breá ann. Ceiliúradh ar ár gcultúr, ár dteanga agus ár bpobal a bheas ann agus tá mé ag súil go mór leis.