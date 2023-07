Comhchoiste na Gaeilge: Béal Feirste ina eiseamláir do Ghaeilgeoirí na tíre

Na Gaeilgeoirí Fionnuala Nic Thom, ar chlé, agus Claire Thompson taobh amuigh den Chultúrlann leis an tuarascáil an tseachtain seo

Ba cheart “eiseamláir Bhéal Feirste” a úsáid do Bhailte Seirbhíse Gaeltachta ó dheas, a deir coiste an Oireachtais i dtuarascáil úr an tseachtain seo.

Rinne Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge dianstaidéar ar phobal na Gaeilge sa chathair agus iad ar cuairt ann mí na Samhna anuraidh.

Dar leo go bhféadfaí Béal Feirste a úsáid mar eiseamláir “do na hoifigigh pleanála teanga agus do na hoifigigh Ghaeilge sna húdaráis áitiúla chun tograí pobalbhunaithe trí Ghaeilge a chur ar bun” sna Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus sna líonraí Gaeilge i mBaile Locha Riach, Contae na Gaillimhe, Cluain Dolcáin, Contae Bhaile Átha Cliath agus Inis, Contae an Chláir.

Thug an Comhchoiste 22 moladh maidir le beartais Ghaeilge ó thuaidh. Ina measc, mhol siad gur cheart Coimisinéir Gaeilge a cheapadh láithreach agus gur cheart do na húdaráis áitiúla ar fad ann agus Ollscoil na Banríona comharthaíocht dhátheangach a chur i bhfeidhm.

Níl aon pholasaí dátheangach ag an ollscoil agus roinnt blianta ó shin thóg siad anuas comharthaí dátheangacha a crochadh in Aontas na Mac Léinn.

Dúirt cathaoirleach an Chomhchoiste, Aengus Ó Snodaigh: “Níl aon amhras orm go bhfuil pobal Gaeilge Bhéal Feirste ar cheann de na pobail Ghaeilge is mó, is láidre agus is gníomhaí ar an oileán agus ó bunaíodh Gaeltacht Bhéal Feirste breis is leathchéad bliain ó shin, tá pobal Gaeilge na cathrach ag dul ó neart go neart ó shin.

“Ceann de na rudaí ba shuntasaí ar thug an toscaireacht suntas dó ná an bhéim a leagtar ar spiorad an phobail trí chéile. Bíonn bród ar dhaoine óga as a n-áit dúchais agus as a gcuid Gaeilge agus bíonn an dá rud sin fite fuaite lena chéile agus iad ag glacadh páirt níos gníomhaí in imeachtaí a bpobail féin.

“Dá mbeadh a leithéid ann i gcathracha eile ar fud an oileáin, chuideodh sé go mór le cur chuige níos dearfaí agus níos láidre a chruthú don Ghaeilge agus don phobal i gcoitinne.

“Tá súil ag an gComhchoiste go léifear an tuarascáil seo go forleathan, agus go spreagfaidh sé daoine agus eagraíochtaí eile, Gaeil eile, ar fud na tíre, déanamh amhlaidh.”

D’aithin an tuarascáil mar shampla go raibh deacrachtaí ag Coláiste Feirste “ó thaobh spáis de agus nach bhfuil suíomh an choláiste chomh compordach is a bhí roimhe agus go bhfuil deacrachtaí ann le cúrsaí cóiríochta agus le soláthar agus oiliúint múinteoirí”.

Is é Coláiste Feirste an t-aon mheánscoil lán-Ghaeilge i mBéal Feirste agus dá bharr sin, tá sé deacair orthu dul i ngleic leis an éileamh áitiúil agus mhol an coiste go n-osclófaí an dara campas Gaeloideachais ag leibhéal na hiar-bhunscoile i mBéal Feirste.

Chuir an tuarascáil fáilte freisin roimh an Scéim Chónaithe Gaeilge in Ollscoil na Banríona a bhunaíodh anuraidh. Ach, dúirt an tuarascáil chomh maith gur “trua é go bhfuil na hionaid chónaithe féin lonnaithe i bhfad siúil ó phríomhchampas na hollscoile féin” agus gur chuir sé sin isteach ar fheiceálacht na teanga san ollscoil.

Ag labhairt dó le Raidió Fáilte, dúirt an Teachta Ó Snodaigh go raibh “an bheocht” go mór le haireachtáil ó na heagraíochtaí pobail ar fad i mBéal Feirste.

Dar leis, cé go raibh cur chuige éagsúil ag gach eagraíocht, ba léir gur “sheas siad an fód” agus go raibh siad sásta troid ar son gach ar bhain siad amach.

D’aithin sé freisin go raibh na grúpaí sin ag fás i rith an ama. “Níl siad ag stopadh. Bíonn siad ag smaoineamh ar cad eile ar féidir linn a dhéanamh... chuir sé sin gliondar orm.”

Dar leis an Teachta, d’fhéadfadh an treallús sin a bheith ina dhea-shampla do lucht Gaeilge an Deiscirt. “Uaireanta bíonn siúd ó dheas níos moille, bíonn siad níos umhaile don mhaorlathas seachas [díreach] an gníomh a dhéanamh agus ansin déileáil leis na fadhbanna ina dhiaidh sin.”

Is iad an naonúr Teachtaí Dála ar an choiste Caitríona Ní Chonghaile, Dónal Ó hÉallaigh, Seosamh Mac Aodha, Marc Ó Cathasaigh, Fergus Ó Dubhda, Aindrias Ó Muimhneacháin, Ruairí Ó Murchú agus Pádraig Ó’Sullivan i dteannta na Seanadóirí Seán Kyne, Rónán Mullen, Barry Ward, Niall Ó Donnghaile agus an Leas-Chathaoirligh Lorraine Clifford-Lee.