Coinnigh ort cosúil leis na mná spreagúla seo ar fad

Chaith mé oíche den scoth ag cur na Gradaim Her Sport i láthair ag an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ag an deireadh seachtaine.

Seo an cúigiú bliain go bhfuil na gradaim á reáchtáil agus bhí slua mór ann ag tabhairt aitheantais do na mná spreagúla a bhí ainmnithe ar an ghearrliosta agus a bhuaigh gradam.

Bhí cúig ghradam le bronnadh, ina measc Lúthchleasaí Óg na Bliana, Lúthchleasaí na Bliana, Foireann na Bliana, Hall of Fame agus Gradam Pobail.

Ba í Amy Broadhurst a bhuaigh Lúthchleasaí na Bliana tar éis na bliana dochreidte a bhí aici anuraidh, ag baint trí bhonn óir ag na cluichí domhanda, comhlathais agus craoibhe Eorpaí. Chaith muid seal ag caint faoin bhliain iontach sin agus an fháilte a fuair sí nuair a tháinig sí abhaile go Dún Dealgan.

Bhí sé chomh spéisiúil éisteacht léi. Ansin, labhair muid faoin chailliúint a bhí aici in aghaidh Ghráinne Walsh ag na babhtaí ceannais Elite an tseachtain seo caite.

Rud a sheas amach go mór dom ná chomh hionraic is a bhí sí faoin chailliúint agus na ceachtanna atá foghlamtha aici ón troid sin. Níor throid sí go maith agus mhothaigh sí an brú a bheith ag toiseacht mar sheaimpín mar nach raibh sí ag iarraidh aon duine a ligint síos.

Dúirt sí gur mhothaigh sí faoiseamh nuair a chaill sí mar bhí an rud is measa gur féidir tarlú di tar éis tarlú agus tá sí in ann feabhsú ó shin ar aghaidh.

Mar a dúirt iar-Uachtarán Mheiriceá Franklin Roosevelt, “the only thing we have to fear is fear itself” agus thuig gach duine sa seomra cad faoi a raibh Amy ag caint.

Tá sé tar éis tarlú dúinn uilig ar bhealaí éagsúla. Is é an sprioc atá ag Amy cáiliú do na Cluichí Oilimpeacha i bPáras in 2024 ach ag meáchan 66kg anois, meáchan níos mó ná mar a throid sí anuraidh. Is dornálaí agus duine den scoth í agus guíonn muid achan rath uirthi.

D’éirigh le foireann sacair na mban an gradam d’fhoireann na bliana a bhaint, leis an imreoir Áine O’Gorman ag glacadh leis an ghradam ar son an FAI. Bliain mhór atá os comhair imreoirí na hÉireann agus beidh siad ag glacadh páirt i gCraobh Sacair an Domhain den chéad uair riamh.

Tá sceitimíní móra ar gach duine faoin turas sin agus mar a dúirt Áine liom, tá siad ag iarraidh an comórtas a bhaint.

Gach buaiteoir agus na daoine ar an phainéal cainte – ina measc an réiteoir Michelle O’Neill, Róisín Upton, imreoir haca na hÉireann agus Katie O’Brien a bhuaigh bonn para-óir ag cluichí rámhaíochta an domhain anuraidh – labhair siad go hionraic faoina saol mar imreoir spóirt agus na bealaí is féidir a bheith thuas seal agus thíos seal.

Bíonn laethanta maithe ann agus drochlaethanta fosta ach mar a dúirt an lúthchleasaí Catherina McKiernan, coinníonn tú ort agus mar is iondúil is féidir linn uilig foghlaim ón chaint sin.

Coinnigh ort agus ná caill do mhisneach. Tá laethanta níos fearr ag teacht!