Coimhlint leasa le Messi ag ardú Chorn an Domhain

D’aon duine atá rómánsúil faoi spórt, tháinig an deireadh a raibh go leor ag súil leis Dé Domhnaigh nuair a d’ardaigh captaen na hAirgintíne agus duine de na himreoirí is fearr a d’imir an spórt riamh Lionel Messi Corn Sacair an Domhain.

Bhí comórtas iontach ag Messi agus é lárnach i ngach rud maith a rinne a fhoireann. Bhí an cluiche ceannais thar barr, bheadh sé thar a bheith deacair é a bhualadh ó thaobh drámaíochta de.

Ní den chéad uair, bhí an Airgintín 2-0 chun cinn ach cosúil leis an bhabhta ceathrú ceannais in aghaidh na hÍsiltíre, thug siad deis don fhreasúra teacht ar ais.

Bhí Kylian Mbappé, imreoir eile a las an comórtas don Fhrainc, i lár an aonaigh leis an teacht aniar. D’aimsigh sé trí chúl ach níor leor é. In am breise, bhí an Fhrainc níos láidre ach ba é Messi a fuair an cúl cinniúnach agus thosaigh an ceiliúradh san Airgintín agus don chuid is mó de mhuintir sacair na cruinne.

Ach ní féidir leat a bheith dall ar an taobh eile de Messi agus an méid airgid atá sé ag saothrú chun bheith ina ambasadóir don Araib Shádach, tír nach bhfuil cearta daonna ann agus a bhfuil líomhaintí láidir ann go raibh siad taobh thiar de dhúnmharú an iriseora Jamal Khashoggi in 2018.

De réir dealraimh tá Messi ag saothrú €25 milliún don ról seo agus tá an chuma ar an scéal go bhfuil an tír Arabach ag iarraidh an Corn Domhain a reáchtáil in 2030. Seans maith go mbeidh Messi mar uirlis mhargaíochta dó agus ní shuíonn sé sin ró-mhaith dom.

Rud eile nár thaitin liom ná na geáitsí timpeall an bhronnta. D’éinne nach bhfuil sé feicthe ná cloiste acu, chuir an Éimír Sheikh Tamim bisht nó róba óir agus dubh ar Messi roimh an bhronnadh.

Is siombail agus onóir mhór é an bisht a chur ar dhuine i gCatar. Is rud cultúrtha é ach is mór an trua nach raibh a fhios ag tráchtairí agus daoine cad a bhí le tuiscint uaidh ón tús. Tuigim an tábhacht a bhaineann leis do mhuintir Chatar ach go pearsanta, sílim gurb é an geansaí an rud is naofa agus mar sin ba chóir nach mbeadh sé clúdaithe ag am chomh tábhachtach do Messi, an fhoireann agus muintir na hAirgintíne.

D’éirigh leis an pheil go mór i gCatar, bhí sé ar dóigh, ach mar a dúirt Roy Keane “tá smál fágtha ar an chomórtas” agus ní féidir ach smaoineamh ar na daoine a fuair bás ag tógáil na físe seo don Chorn agus ar na daoine atá ina gcónaí sa tír nach bhfuil an bhéim chéanna ar chearta daonna agus atá againn anseo in Éirinn.

Imíonn an pheil agus na sluaite ach tá an pobal dúchasach fágtha ina ndiaidh. Beidh le feiceáil cén lorg a fhágfaidh Corn Sacair an Domhain orthu siúd sna blianta amach romhainn.