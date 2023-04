Coimhlint chun bheith ar an fhoireann is fearr i gCluiche Ceannais Sinsear na gClub i bPeil na mBan

Ar thaobh amháin, tá ceann de na foirne is rathúla sa chomórtas riamh, Domhnach Maighean as Muineachán, a bhfuil 20 craobh an chontae agus cúig chraobh na hÉireann buaite acu ó 2005.

Ar an taobh eile, tá an fhoireann óg atá ag teacht aníos, Cill Chiaráin-Cluain Beirne as Gaillimh atá ina seaimpíní reatha agus ar éirigh leo craobh na hÉireann a bhaint anuraidh den chéad uair.

Seo an chéad uair ag Domhnach Maighean a bheith sa chluiche ceannais ó 2016 agus tá stair idir na foirne seo. Chuir foireann na Gaillimhe stop le sodar mhná Mhuineachán ag an bhabhta leathcheannais anuraidh leis an scór 2-8 le 0-8 ag an fheadóg dheireanach.

Fuair an t-imreoir idirchontae Nicola Ward an dá chúl dá foireann sa chéad leath agus beidh a fhios ag Domhnach Maighean nach féidir an bhearna chéanna a ligint idir na foirne an uair seo. Thóg sé ceathrú uair do Dhomhnach Maighean socrú sa chluiche, le Cathriona McConnell ag cur an chéad phointe ar chlár na scór.

Arís, tá mé cinnte go raibh neart plé déanta ar na deacrachtaí a bhí ag Domhnach Maighean dul i ngleic le cosaint Chill Chiaráin-Cluain Beirne. Ach sin ráite, chruthaigh siad seansanna cé nár tógadh iad.

D’íoc siad as ag an deireadh agus beidh ar mhná Mhuineacháin a bheith i bhfad níos cliniciúla os comhair na gcúl Dé Sathairn.

Tá neart taithí idirchontae ag Domhnach Maighean le leithéidí dheirfiúracha Courtney a chaith na blianta le Muineachán chomh maith le Cathriona McConnell a fuair 0-7 ina mbua 1-11 le 0-7 ar Chill Mhochuda na Crócaigh sa bhabhta leathcheannais. Tá Linda Martin sna cúil, bean eile a chaith go leor ama le Muineachán, agus tá an cúpla Amy agus Lauren Garland ann a imríonn le foireann an chontae. Fuair Lauren 1-2 sa chluiche leathcheannais fosta.

Ach is féidir an rud céanna a rá faoi mhná na Gaillimhe le Nicola agus Louise Ward tar éis a bheith an-fheiceálach ina bhfeachtas chomh maith le Olivia Divilly agus Ailish Morrissey a fuair 1-3 in aghaidh Bhaile Mhic Cairbré as Port Láirge sa bhabhta leathcheannais. Bhí Cill Chiaráin-Cluain Beirne go hiomlán in uachtar fríd an chluiche uilig leis an scór 1-5 le 0-0 ag leatham agus chríochnaigh an cluiche 2-10 le 0-2, le Chloe Miskell ag aimsiú an chúil eile sa dara leath.

Bríseadh croíthe Chill Chiaráin-Chluain Beirne in 2019 nuair a fuair Mainistir na Móna as Corcaigh an lámh in uachtar orthu le pointe sna soicindí deireanacha den chluiche ceannais. Tuigeann siad fosta chun a bheith sa chomhrá mar cheann de na foirne is fearr riamh, caithfear Craobh na hÉireann eile a bhaint.

Tá aois ag teacht ar roinnt de na himreoirí maorga sin as Muineachán agus mothaím do roinnt gurb é seo an seans deireanach corn eile a bhuachan.

Beidh le feiceáil an bhfuil ceachtanna Dhomhnach Maighean foghlamtha acu ó anuraidh. Muna mbeidh, ní bhfaighidh siad aon trócaire ó Chill Chiaráin-Cluain Bheirne.