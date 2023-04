Cogadh na mbannaí: Seo Linn agus Kneecap chun albaim a sheoladh in 2023

Tá dhá mhórghrúpa na Gaeilge le halbaim a chur amach in 2023, a tugadh le fios an tseachtain seo.

Beidh Seo Linn ag seoladh an dara halbam seo acu, Anuas, ar an mhí seo chugainn, sé bliana tar éis a gcéad albaim, Solas.

Bhuaigh sin albam na bliana ag Gradaim Cheoil Nós in 2017. Ar an albam bhí Ar Scáth A Chéile, Music Makers agus an léiriú dochreidte a rinne siad ar an amhrán traidisiúnta Óró ’Sé Do Bheatha Abhaile.

Agus thug rapálaithe an Tuaiscirt Kneecap le fios an tseachtain seo go bhfuil a gcéad albam taifeadta acu i mBaile Átha Cliath agus go mbeidh sé ar fáil i mbliana.

“Tá an fanacht fada dár chéad albam chóir a bheith thart,” a dúirt siad ar Twitter.

Dúirt Stiofán Ó Fearail ón mbanna Seo Linn le Seachtain gur ghlac sé dhá bhliain chun é a dhéanamh.

“Tá an t-albam difriúil ó aon rud atá déanta againn roimhe seo,” a dúirt sé.

“Tá gach rud curtha chuig an bprintéir agus beidh na dlúthdhioscaí amach i gceann cúpla seachtain agus ansin beidh muid ag cur gach rud amach ar Spotify. Tá muid ag dúil go mór leis agus ag dúil go mór le é a bheith amach.”

Bhuail an banna le chéile i gColáiste Lurgan i nGaeltacht Chonamara, áit ar oibrigh siad ar chruthú chainéal YouTube TG Lurgan.

Tá rath bainte amach ag an mbanna go háitiúil agus go domhanda. Sheinn siad sna hionaid is mó in Éirinn: i bPáirc an Chrócaigh, 3Arena agus Staid Aviva. Sheinn an banna ar fud an domhain chomh maith – sna Stáit Aontaithe, san Astráil agus in Uganda.

Tá Siúil a Rún ar an albam nua chomh maith le naoi n-amhrán eile.

“Bhí muid ag iarraidh spin nua a chur ar sheanamhráin,” a dúirt Stiofán. “Tá an-spéis ag gach duine sa traidisiún agus sna seanamhráin. Bímis ag scríobh go minic an t-am ar fad freisin, leis na hamhráin seo bhíomar ag iarraidh bealach difriúil a dhéanamh agus struchtúr difriúil agus fuaim nua a chruthú.

“Rinneamar albam mar seo mar ní dhearna muid ceann mar seo fós. Tá siad ar fad as Gaeilge seachas ceann amháin atá dátheangach.

“Bhain muid an-sult as an bpróiseas taifeadta agus táimid an-sásta leis agus táimid ag súil go mór le é a theacht amach. Tá súil againn go mbainfidh sé le daoine. Mothaímid gurb í an chéad chaibidil eile inár saothar é.”