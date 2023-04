Cluiche ceannais na hÉireann: seasann na himreoirí móra suas ar an lá mhór i gcónaí

Tháinig deireadh le féilire idirchontae an CLG ag an deireadh seachtaine le cluiche eipiceach idir Ciarraí agus Gaillimh. D’imir Gaillimh thar barr ach rinne binse Chiarraí agus an neart agus aclú a bhí acu an difear agus fuair siad an lámh in uachtar 0-20 le 0-16.

Gan dabht, le himeacht aimsire, beidh daoine ag caint faoi thaispeántas glórmhar David Clifford do Chiarraí agus Shane Walsh do Ghaillimh. A leithéid de scóranna a chonaic muid uathu.

D’aimsigh Shane Walsh 0-9, le 0-4 ón imirt, scóranna óna chos dheas agus a chos chlé ach sin an taispeántas is fearr atá feicthe agam uaidh. Dúradh le fada go raibh an cumas sin aige ach nár imir sé go maith ar an lá mhór. Ní thiocfadh le haon duine é sin a rá faoi anois. Bhí sé maorga.

Sin an rud faoi imreoirí maithe. Tuigeann siad go gcaithfidh siad imirt ag an leibhéal is airde ar an lá is mó. Bhí a fhios ag Shane má bhí Gaillimh chun Craobh na hÉireann a bhaint go gcaithfeadh sé taispeántas dochreidte a chur chun páirce. Ach níor leor é ar an lá.

Mar aon le David Clifford a fuair 0-8. Níl sé ach 23 bliain d’aois agus imríonn sé i gcónaí go maith sna cluichí móra cé go bhfuil an oiread sin brú agus súl ar a ghualainn. Táthar in ann brath air na scóranna móra a aimsiú nuair atá siad de dhíth.

Glacann siad le cinnireacht. Tá mé ag smaoineamh ar Emma Duggan a fuair pointe cinniúnach in aghaidh na Gaillimhe i mbabhta ceathrú ceannais na hÉireann don Mhí. Arís, nuair a bhí cinnireacht agus scóranna ag teastáil sa bhabhta leathcheannais, sheas sí suas.

Cén freagra a fheicfidh muid ó Ghaillimh in 2023? Is féidir foghlaim ó Chiarraí.

Chaill Ciarraí Craobh na hÉireann tar éis athimeartha in 2019, ansin chaill siad in aghaidh Chorcaí i gcluiche leathcheannais na Mumhan in 2020 sular chríochnaigh a séasúr i gcoinne Thír Eoghain sa bhabhta leathcheannais anuraidh. Thiomáin an díomá agus an phian ó na cailliúintí sin iad chun tosaigh i mbliana agus tá an bua tuillte go maith acu.

Ní raibh gach cluiche peile thar mholadh beirte sa chraobh ach fuair muid cluiche ceannais iontach chun deireadh a chur leis. Comhghairdeas le Ciarraí.