Clubanna leabhar faoi chaibidil agus muid gafa ag an dianghlasáil

Tá an coróinvíreas agus an tréimhse dianghlasála tar éis cur le rath clubanna leabhar agus nósanna léitheoireachta i rith na paindéime, a deir beirt bhainisteoirí siopa leabhar.

Dar leis an soláthraí sonraí Neilsen Bookscan, bhí figiúirí díolacháin €161.5 milliún ag foilsitheoirí agus siopaí leabhar in Éirinn agus méadú €14 mhilliún ar ioncam in 2019.

Díoltar breis agus €160 milliún de leabhair in Éirinn gach bliain – agus de réir tuairisce níor chuir an dianghlasáil isteach ar an earnáil.

Dúirt Áine Nic Gearailt ón siopa leabhar An Ceathrú Póilí i mBéal Feirste gur chuidigh an dianghlasáil leis na ciorcail léitheoireachta.

“Bhí daoine ag bualadh lena chéile ar Zoom, bhí daoine lasmuigh de Bhéal Feirste páirteach ann chomh maith, rud nár tharla nuair a bhí siad ag teacht le chéile go fisiciúil,” a dúirt sí.

Seolann an fhoireann sa siopa ábhar léitheoireachta chuig na clubanna leabhar agus deir Áine go raibh méadú freisin ar líon na ndaoine ag ordú leabhar ar líne.

“Bhí club anseo sa Chultúrlann a bhuail lena chéile uair sa mhí agus tá siadsan fós ag bualadh lena chéile ar Zoom.”

Léann siad “úrscéalta agus gearrscéalta den chuid is mó, leabhair ar nós Cnámh le Eoghan Mac Giolla Bhríde agus Gráinne: Gaiscíoch Gael,” a deir sí.

“Is bealach é go gcoinníonn daoine i dteangmháil fosta agus tá sin go maith.”

Dúirt bainisteoir an tSiopa Leabhar ar Shráid Fhearchair i mBaile Átha Cliath, Gráinne Ní Mhuilneoir, go mbeidh fáilte i gcónaí roimh dhaoine a thagann chucu ag rá go bhfuil siad ag bunú club leabhar.

Dúirt sí: “Tháinig méadú ar líon na n-orduithe ar líne le linn na paindéime, is léir go raibh daoine ag lorg ábhar léitheoireachta. Chonaic muid sin ó thús, daoine nach raibh ábalta bualadh isteach chugainn le, abair, leabhar amháin a cheannacht in aghaidh na míosa, bhí siad ag cheannacht dhá nó trí leabhar nó carn a bheith acu a mhairfidh tríd cúpla mí nó cuid áirithe den dianghlasáil.”

I láthair na huaire, tá cuid mhór daoine ag lorg an leabhair An Ghaeilge agus an Éiceolaíocht le Michael Cronin, Rogha Gearrscéalta le Liam Ó Flaithearta aistrithe ag Micheál Ó Conghaile, chomh maith le gearrscéalta agus ábhar foghlamtha a mbíonn tóir air go minic.

“Tá na clasaicí freisin ag bogadh go mór na laethanta seo toisc go bhfuil deis ag daoine iad a shú isteach seachas b’fhéidir iad a cheannacht agus gan iad a léamh,” a dúirt Gráinne.

Tá club leabhar Chonradh na Gaeilge ag léamh Ceo Bruithne le Colin Ryan i láthair na huaire.

Luann Gráinne an “stair fhada ag litríocht na Gaeilge le clubanna leabhar – bhí an club leabhar ag cur leabhar amach go díreach go léitheoirí sa chéad leath den 20ú haois, tuigeann muidne an stair a bhaineanns leo chomh maith.

“Tá an tradisiún sin go hálainn, go dtugann sé deis do dhaoine a bheith ag labhairt ar ábhar nuair atá siad ag comhrá. Agus tá an t-am agat an plé sin a dhéanamh toisc go bhfuil mí nó cúpla seachtain agat an t-ullmhúchán sin a dhéanamh as do stuaim féin i d’am féin.

“Bíonn muid ana-bhuíoch as clubanna leabhar a bheith ag tacú linn, uaireanta is grúpa cairde a bhíonn i gceist ag plé leabhair éagsúla, fiú le linn na paindéime agus daoine ag bualadh lena chéile sa pháirc agus go raibh deis acu fanacht i dteagmháil lena chéile. Is féidir ábhar na Zooms a athrú agus eispéireas grúpa a bheith agat rud éigin difriúil a phlé,” a dúirt sí.

Tá Bríd Ní Dhrisceoil i gclub leabhar a bhuail le chéile ar Zoom.

“Thóg sé tamall orainn dul i dtaithí ar an gcóras seo agus is cinnte gur eispéireas éagsúil atá i gceist,” a dúirt sí.

“Níl sé chomh compordach le bualadh le chéile ach á rá sin is cinnte gur bhaineamar an-taitneamh as na cruinnithe. Bhíos féin i gcónaí ag tnúth go mór leis an leabhar a phlé agus ba leithscéal deas é chun gloine fíona a ól!”

Bhí sé an-tábhachtach fanacht i dteagmháil lena cairde i rith na paindéime agus sa tslí sin thug an club leabhar an-tacaíocht di.

“Ghlacamar inár dturas é leabhar a roghnú agus is úrscéalta den chuid is mó a piocadh. Chreideamar go raibh rudaí dona go leor sa domhan gan a bheith ag cur leis trí leabhar gruama a léamh agus leabhair le téamaí éadroma a bhí á léamh againn,” a dúirt sí.

Tá siad ag bualadh le chéile i ngairdiní a chéile anois agus ag baint an-taitneamh as a chéile a fheiceáil arís, ar sí. “Is cinnte go bhfuil gach duine bréan de Zoom ach shábháil sé sinn le linn Covid.”