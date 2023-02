Clabhsúr á chur ar chomórtais na gcoláistí

Beidh go leor bainisteoirí idirchontae ag ligint osna an tseachtain seo nuair a thagann deireadh le comórtais an tríú leibhéal don CLG – Corn Mhic Shigiúir agus Corn Mhic Giobúin.

Níor choinnigh bainisteoir na Mí Colm O’Rourke a chuid feirge siar leis an CLG le déanaí nuair a tharraing sé anuas an cheist faoin am den bhliain atá na comórtas á reáchtáil. Bhí sé ag caint faoi Chorn Mhic Shigiúir go háirithe agus beirt dá imreoirí, Shane Walsh agus Matthew Costelloe, a bhfuil gortú theannán na hioscaide ag cur as dóibh.

Chuir O’Rourke an locht ar na cluichí a bhí siad ag imirt i gCorn Mhic Shigiúir agus tá an chosúlacht ann go mbeidh siad in easnamh ar feadh píosa.

Deirtear go mba chóir go mbeadh na comórtais á reáchtáil roimh an Nollaig ach níl na coláistí á iarraidh sin agus na mic léinn ag dul i dtaithí ar an choláiste agus de ghnáth, bíonn scrúduithe ag teacht.

Cad faoi na contaetha atá ag imirt na gcluichí sraithe gan na himreoirí ón choláiste le linn an tréimhse sin? Sin go breá más as Ciarraí thú agus go bhfuil doimhneacht painéil agat ach do go leor contaetha, tá siad ag brath ar na himreoirí sin chun na cluichí a bhaint.

I gcás na Mí i Roinn a Dó, tá siad ag iarraidh go gcríochnóidh siad ar uachtar an tábla sa tsraith ionas go mbeidh siad ag imirt do Chorn Sam Mhig Uidhir i mbliana.

Glactar leis nach bhfuil an córas mar atá sé sásúil d’aon duine ach is iad na himreoirí atá ag fulaingt agus má tá muid chun iad a chur ar bharr an liosta, caithfidh an CLG teacht ar bhealach chun aire a thabhairt dóibh. Ní bheidh gach duine sásta ach sin an saol.

Ar aon nós, beidh féasta peile agus iomána na gcoláistí le feiceáil an tseachtain seo le hOllscoil Chorcaí (UCC) agus Ollscoil Luimnigh (UL) in aghaidh a chéile i gcluiche ceannais Chorn Mhic Shigiúir anocht.

Fuair Ollscoil Luimnigh – a chaill an cluiche ceannais in aghaidh Ollscoil na Gaillimhe anuraidh – an lámh in uachtar ar DCU a bhí mar rogha na n-údar. Bhí scrúdú níos géire ar UCC ina mbua ar TUD 1-12 le 0-13 chun bheith sa chluiche ceannais den chéad uair ó 1999. Coinnigh súil amach d’imreoir Chorcaí Cathail O’Mahony.

Beidh na babhtaí leathcheannais de Chorn Mhic Giobúin ar siúl amárach le UCC in aghaidh Ollscoil na Gaillimhe agus Ollscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt (SETU) Port Láirge in éadán Ollscoil Luimnigh.

Beidh an babhta ceannais ar siúl Dé Sathairn in SETU Port Láirge agus nach maith go bhfuil an fhoireann bhaile ann.

Bhuaigh Ollscoil Luimnigh an comórtas in aghaidh Ollscoil na Gaillimhe anuraidh agus beidh imreoirí idirchontae ar nós Chathail O’Neill as Luimneach, Ghearóid O’Connor ó Thiobraid Árann agus Mikey Kiely as Port Láirge ag imirt leo.

Seo deis roinnt de na himreoirí idirchontae is fearr a fheiceáil agus muna mbeidh tú in ann freastal ar na cluichí, beidh siad le fáil ar líne nó ar an teilifís ag TG4.