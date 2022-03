Cinneadh mór le déanamh ag spórt CLG na mban...

Ba léir nuair a chuir an GPA an rún roimh chomhdháil an CLG maidir le teacht le chéile Chumann Peil Gael na mBan, an Chumainn Camógaíochta agus an CLG faoi aon díon amháin go mbeadh tacaíocht ollmhór taobh thiar de ó na toscairí.

Sin a tharla le 89.9% de na vótaí ar son an rúin. Le tamall, tá imreoirí agus iar-imreoirí ag impí ar an CLG rud foirméalta a dhéanamh dó. Tá an rud furasta déanta ach cad a tharlaíonn anois?

Tá sé rí-shoiléir, dá mbeadh an CLG ag toiseacht ón tús arís, go mbeadh an trí eagraíocht faoi aon díon amháin ach ní hé sin an dóigh a bhfuil sé faoi láthair. Tá trí eagraíocht dhifriúil i gceannas ar a ngnóthaí féin, lena n-uachtarán féin, a bpríomhfheidhmeannach féin agus a gclár oibre féin.

Le tamall, tá an trí eagraíocht ag comhoibriú go maith lena chéile ach cad a chiallaíonn sé a bheith faoi aon díon amháin? Anois, mar go bhfuil sé brúite chun tosaigh ag an CLG, cén sórt brú atá ar Chumann Peil Gael na mBan agus an Cumann Camógaíochta an próiséas chun dul faoi dhíon an CLG a dheifriú?

Roimh chomhdháil an CLG, chuir an Cumann Camógaíochta in iúl go mbeidís ag cur rún os comhair thoscairí a chomhdhála san Aibreán ag iarraidh dul faoi dhíon an CLG. Níl aon rud ráite ag Cumann Peil Gael na mBan go fóill agus muid ag dul i gcló ach tuigim cad chuige go bhfuil drogall orthu.

Mar a scríobh mé sa pháipéar seo cheana, cén chuma a bheas ar theacht le chéile go praiticiúil? An gcaithfidh eagraíochtaí na mban an chumhacht atá acu a ghéilleadh agus an ról lárnach atá acu i sochaí spórt na mban?

An mbeidh an CLG, mar shampla, sásta téarma an uachtaráin a roinnt idir an trí eagraíocht? Oibreoidh sé go hiomlán mar a bhaineann sé le cluichí agus páirceanna agus féilire a leagan amach ach an oibreoidh sé nuair atá eagraíochtaí na mban ag iarraidh a slí féin agus a spórt féin a chur chun cinn?

Is iad na rudaí beaga a bhascfaidh thú agus beidh le feiceáil cén leagan amach atá an CLG ag iarraidh ar an trí eagraíocht faoina dhíon.

Tá amhras ar Chumann Peil Gael na mBan go gcaillfidh siad a neamhspleáchas agus seans go bhfuil an ceart acu. I measc an phobail, tá an móiminteam go hiomlán ar theacht le chéile ach beidh eagraíochtaí na mban ag iarraidh a bheith cinnte go bhfuil siad á dhéanamh sin ar son na gcúiseanna cearta agus ní do dhea-thoil an phobail.

Cinneadh mór le déanamh ag spórt CLG na mBan.