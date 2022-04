Cinneadh le déanamh ag mná na hÉireann san Astráil

D’éirigh leis na Adelaide Crows cluiche ceannais an AFLW a bhaint ag an deireadh seachtaine in aghaidh na Melbourne Demons 29-16. Seo an tríú comórtas atá buaite ag na Crows, le Ailish Considine as an Chlár ag imirt leo.

Bhí an-díomá ar Shinéad Goldrick as Áth Cliath, a bhí ag imirt leis na Melbourne Demons. Ach bhí na Crows níos fearr agus is iad atá ag ceiliúradh.

Cheana féin, tá an chaint athraithe go dtí an séasúr seo chugainn. Beidh 18 gclub san iomlán ann anois le Essendon, Hawthorn, Port Adelaide agus Sydney ag cur foirne chun páirce den chéad uair.

De réir na dtuairiscí, beidh an comórtas úr ag toiseacht i mí Lúnasa. Ciallaíonn sé sin go mbeidh an traenáil réamhshéasúir ag tosnú i mí an Mheithimh.

Chaith 14 imreoir as Éirinn am ag imirt sa chomórtas i mbliana. Beidh go leor acu ar a mbealach abhaile go hÉirinn, ag réiteach le himirt lena gclubanna agus a gcontaetha, le Craobh TG4 ag toiseacht go luath. Go dtí seo, bhí na himreoirí in ann an dá chód a imirt. Peil nó camógaíocht sa bhaile agus ansin am acu dul amach agus réiteacht le himirt do shéasúr na peile Astrálaí.

Ach le Cluiche Ceannais na hÉireann ar siúl ar an 31 Iúil i mbliana agus na babhtaí leathcheannais ar siúl coicís roimhe sin, beidh cinneadh le déanamh ag roinnt imreoirí. An bhfanfaidh siad in Éirinn nó an deis a thapú agus peil ghairmiúil a imirt?

Chroch an Mhí Comórtas Sraithe Lidl, Roinn 1 leo den chéad uair le bainisteoir na foirne Éamonn Murray ag glacadh leis nach mbeidh duine de réaltaí na foirne, Vikki Wall, leo i mbliana.

Chuir clubanna san Astráil spéis inti anuraidh ach dhiúltaigh sí dul, ach is léir ó chaint an bhainisteora go mbeidh sí ag dul ann i mbliana.

Le ceithre chlub nua ar an fhód san Astráil, bí cinnte go mbeidh siad ag iarraidh níos mó imreoirí Éireannacha a mhealladh amach chun imirt ann. Níl a ndóthain imreoirí dúchasacha acu le feidhmiú fós ag an leibhéal is airde agus is deis iontach d’imreoirí anseo é triail a bhaint as saol, cultúr agus cluiche nua.

Má dhéanann imreoirí mar Orla O’Dwyer, Aisling McCarthy, Sarah Rowe, Sinéad Goldrick cinneadh imirt san AFLW an bhliain seo chugainn, an bhfeicfidh muid iad i ngeansaí a gcontae i mbliana?

Ceapadh roinnt blianta ó shin go mbeadh an t-uafás ó chluiche na bhfear sa CLG ag fágáil ach níor tharla sé. Cheana féin, tá níos mó imreoirí mná imithe chun na hAstráile chun an cluiche a imirt thar thréimhse ghearr agus próifíl an-ard acu.

An bhfuil an chontúirt ann don spórt go bhfeicfidh muid go leor imreoirí mná ag fágáil?

Beidh le feiceáil ach seans maith go bhfuil cinneadh le déanamh ag go leor acu faoi cén cód ar mhaith leo díriú air anois. Tá an chuma ar an scéal go bhfuil deireadh ag teacht leis an tsolúbthacht.