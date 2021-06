Cill Chainnigh agus Gaillimh le chéile arís

Ní den chéad uair é a bheidh Gaillimh agus Cill Chainnigh ag casadh lena chéile i gcluiche ceannais sa chamógaíocht.

Bhuail siad lena chéile i gcluiche ceannais na sraithe dhá bhliain ó shin agus arís níos moille anuraidh nuair a fuair Cill Chainnigh an lámh in uachtar ar Ghaillimh i gCluiche Ceannais na hÉireann.

Beidh an dá fhoireann in aghaidh a chéile arís san oíche Dé Sathairn i gCluiche Ceannais Shraith Littlewoods Ireland i bPáirc an Chrócaigh – an chéad uair a bheidh cead ag 5,000 de lucht tacaíochta a bheith i láthair.

D’éirigh le Gaillimh críochnú chun cinn i gcluiche drámatúil in aghaidh Chorcaí sa bhabhta leathcheannais agus thóg sé am breise chun an bua 1-19 le 1-17 a aimsiú.

Athraíodh Aoife Donohoe go dtí an líne lán tosach agus rinne sí difear mór. Bhí go leor teannais sa chluiche seo le pocanna saora go forleathan ann ach níor chuidigh easpa cruinneas scórála ná pasála leis an chluiche ach an oiread.

Fuair Siobhán McGrath cúl luath go maith san imirt do Ghaillimh le Amy O’Connor ag aimsiú an ceann do Chorcaigh. Ach san am bhreise, ba é an ráta oibre agus carachtar a sheas amach do Ghaillimh.

Briseadh croíthe Thiobraid Árann cúig bhomaite roimh lán ama le cúil ó Denise Gaule agus Katie Nolan do Chill Chainnigh an difear sa bhua 3-12 le 0-19.

Ní dhearna Tiobraid Árann mórán as bealach, le Cáit Devane ag fáil 11 chúilín, cúig cinn ón imirt. Fiú, bhí siad cúig phointe chun tosaigh agus 57 nóiméad imithe ar an chlog. Ach ní den chéad uair, sheas Denise Gaule amach, ní hamháin do na scóranna a fuair sí, 2-8 ar an lá, ach an bealach socair a bhí aici agus léirigh sí an-chinnireacht chun cuidiú agus rudaí a athrú timpeall.

Rud amháin go bhfuil mé cinnte atá tugtha faoi deara ag bainisteoir na Gaillimhe Cathal Murray ná gur tháinig Cill Chainnigh sa dara háit sna coimhlintí fisiciúla.

Luaigh Brian Dowling ó Chill Chainnigh nach bhfuil siad ag imirt go maith ach tá siad ag teacht ar bhealach chun na cluichí a bhaint agus tugann an dóigh gur thochail siad amach toradh ag an deireadh seachtaine spreagadh mór do na Cait don oíche Dé Sathairn.

Tá imní mhór faoi Collette Dormer agus Claire Phelan, beirt imreoirí le taithí do Chill Chainnigh agus ní bheidh Siobhán McGrath ar fáil do Ghaillimh.

Ní bhíonn mórán riamh idir na foirne seo agus ní bheidh mórán eatarthu Dé Sathairn.